南太平洋出訪最後一站 王毅支持東帝汶加入東協

6月4日，國務委員兼外長王毅（左）在帝力會見東帝汶國父夏納納。(新華社)

中國外長王毅 南太平洋出訪最後一站為東帝汶，他對東帝汶總統表態，北京 支持東帝汶早日加入東南亞國協，總統奧爾塔則表達感謝。王毅日前訪問巴布亞新幾內亞 時，因為引發該國反對派非議，巴新總理馬拉佩為此發布聲明，要反對派不要利用中國的訪問「玩弄政治手段」。

6月3日至6月4日，王毅在東帝汶與不少政要會面，包含獲東帝汶總統奧爾塔（José Ramos-Horta）、總理魯瓦克（Taur Matan Ruak）接見，以及與東帝汶外長阿達爾吉薩（Adaljíza Magno）舉行會談，並會見東帝汶左翼執政黨「獨立革命陣線」總書記阿爾卡蒂里、議長阿尼塞托以及東帝汶「國父」夏納納（Xanana Gusmão）。

其中東帝汶總統接見王毅時，王毅表示，雙方就加強區域合作達成共識，北京支持東帝汶積極參與地區國際事務，「期待東早日加入東協，成為亞洲大家庭的一員」。奧爾塔則感謝北京的支持，「期待盡快實現這一夙願」。

而王毅則向東帝汶總理提到，北京願盡快共同編制「一帶一路」合作規畫，確定重點領域，為東帝汶疫後經濟復甦和中長期發展注入新動力。在跟東帝汶外長會談時，王毅也表示雙方將適時啟動編製共建「一帶一路」合作規劃文本磋商，建立雙邊副外長級磋商機制。

王毅表示，多邊主義是發展中國家的安身立命之所。在當前變亂交織的國際形勢下，中方願同包括東在內的發展中國家一道，支持聯合國發揮核心作用，捍衛以國際法為基礎的國際秩序，反對單邊霸凌、冷戰思維、陣營對立，維護地區和平穩定，尤其要防止其他地區亂局在本地區復制。

據外交部官網發布的消息，除了夏納納，幾乎所有與王毅接觸的東帝汶政要，都強調堅持「一個中國」原則。

觀察者網報導，國務委員兼外長王毅3日在巴布亞新幾內亞與分別與總理馬拉佩、外長埃奧舉行會談。馬拉佩表示，中國是太平洋大家庭的一員，太平洋聯結著巴新和中國人民，巴新將繼續堅定致力於對華友好。

由於巴新即將大選讓王毅此行引發反對派非議，對此，總理馬拉佩警告反對派，不要利用中國的訪問「玩弄政治手段」。

馬拉佩強調，巴布亞新幾內亞的外交政策是「與所有人為友，不與任何人為敵」。他並稱中國巴新產品主要買家，是巴布亞新幾內亞非常具有戰略意義和重要的雙邊夥伴。