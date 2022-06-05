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神舟14／10年後重返太空 劉洋為孩子寫下星辰願望

中國新聞組／北京5日電
6月5日，神舟十四號載人飛行任務航天員乘組出征儀式在酒泉衛星發射中心舉行。陳冬、劉洋、蔡旭哲即將開啟為期6個月的飛行任務。圖為劉洋。 （中新社）
6月5日，神舟十四號載人飛行任務航天員乘組出征儀式在酒泉衛星發射中心舉行。陳冬、劉洋、蔡旭哲即將開啟為期6個月的飛行任務。圖為劉洋。 （中新社）

2012年成為中國首位登上太空的女航天員那一刻，她就期許自己「一定會再回來」；隨著神舟十四號今天發射升空，劉洋完成10年前的願望：重返太空，登上中國自己的太空站。不同的是，這次兩個孩子給她下了三個任務，其中之一是把對他們的美好祝福寫進滿天的星辰。

中國神舟14號三名太空人出發儀式5日上午在酒泉衛星發射中心問天閣廣場舉行。陳冬(...
中國神舟14號三名太空人出發儀式5日上午在酒泉衛星發射中心問天閣廣場舉行。陳冬(中)、劉洋(右)、蔡旭哲(左)開啟為期六個月的飛行任務。(新華社)

來源：YouTube

極目新聞報導，1978年10月6日，劉洋出生於鄭州市，父母都是普通工人。從小學到高中，劉洋一直是個學習優秀的好孩子。高三那年，空軍首次在河南招收女飛行員，當時的班主任武秋月沒跟她商量替她報了名。1997年，劉洋成為鄭州首個也是當時唯一被錄取的女飛行員，並於同年高分考進長春飛行學院（現中國人民解放軍空軍航空大學）。

其實，劉洋最初的夢想並不是飛行和航天。「我小時候曾夢想過當一名公交車售票員，之後又做過醫師夢、科研夢」。直到長春飛行學院一位教員某次在課上講述完世界第一位飛上太空的女性——前蘇聯航天員捷列什科娃的故事時感慨地說，「中國是嫦娥的故鄉，太空不能沒有中國女性的身影！」這句話點燃她對飛天的嚮往。

2009年，劉洋在中國第二批航天員選拔中從1500名候選飛行員脫穎而出。2012年6月16日，劉洋和航天員景海鵬、劉旺駕乘神舟九號載人飛船進入太空並於6月29日返回地面。作為中國首位登上太空的女航天員，10年來，她依然保持著低調和平和，保持著對學習的渴望和激情；不同的是，如今她已是2個孩子的母親。

劉洋是一位湖北媳婦，丈夫張華也是飛行員。劉洋說，孩子們給自己的這次太空之旅定下了三個任務，「安安全全順順利利地完成任務；在太空多拍一下照片回來；把對他們的美好祝福寫進滿天的星辰」。她一定會好好完成。

今年六一兒童節，正在酒泉衛星發射中心備戰神舟十四號發射任務的劉洋發了一條朋友圈：「每年六一都會寫封信送給你們做為成長的禮物，今年很遺憾無法陪在你們身邊……願你們及天下所有的孩子一生有愛，有暖，有光，童真永存，繁花似錦。」字裡行間透露出對孩子們的想念。

10年來，劉洋的工作和學習十分繁忙，家人和親屬平時難得見上她一面。劉洋父親劉士林表示，自己最後一次和女兒見面還是在三年前。「希望她回來後好好休息，恢復好身體，我們給她做最愛吃的羊肉燴麵」。

劉洋父親劉士林將劉洋的照片掛在牆上。（取材自大河報）
劉洋父親劉士林將劉洋的照片掛在牆上。（取材自大河報）

太空 鄭州 河南

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