神舟14／末班車考航天員 蔡旭哲備戰12年、家鄉沸騰
和陳冬、劉洋不同的是，「神舟十四號」此次升空是46歲航天員蔡旭哲首次執行載人飛行任務。蔡旭哲的航天夢想，是被中國首位進入太空的航天員楊利偉點燃的。為了這一天，蔡旭哲已經準備了12年，期間由於飛行任務次數限制，遲遲沒有機會飛向太空，渴望飛行的他如今初上太空就是出差半年，他說自己最期待的就是「太空家園建成的那一刻」。
來源：YouTube
科技日報、央視報導，2003年10月15日，楊利偉一飛沖天，圓滿完成中國首次載人飛行任務。當時已是空軍飛行員的蔡旭哲被航天員這一職業深深吸引。他嚮往飛得更高。當招收第二批航天員的通知到達蔡旭哲團裡，他正好在外執行任務，返回部隊時報名時間即將截止。他趕緊報名，幸運地搭上了「末班車」。
2010年5月5日，蔡旭哲和6名戰友，走進夢寐以求的中國人民解放軍航天員大隊。儘管他擁有多年的殲擊機飛行經驗，航天員訓練中一些挑戰身體極限的訓練，還是超出他的想像，沙漠生存訓練就是其中之一。現在回想起來確實是很苦很累，但是很快樂。
12年來，蔡旭哲目送多批戰友出征太空、載譽凱旋。「我覺得12年說長很長，說短也很短，過來以後我感覺也很快也很充實。」蔡旭哲知道，只能更加努力地訓練，做好準備迎接機會的到來。2019年12月，蔡旭哲入選神舟十四號飛行乘組。
「太空出差半年，最期待的是2個實驗艙與核心艙對接以後，太空家園建成的那一刻。」他在任務見面會上說，「工作之餘，也會盡情領略太空美景。」
昨天上午，當神舟十四號載人飛船飛行乘組確定，蔡旭哲位於河北省深州市兵曹鄉蔡張村的家鄉沸騰了。父老鄉親們將臨街的一處牆壁塗成白色，刷上「弘揚航天精神，實現飛天夢想」的紅色標語。通往蔡旭哲家老宅的道路兩旁插滿了彩旗，有百餘米長。
家鄉父老也在緊盯著電視屏幕，為蔡旭哲的首次亮相而振臂歡呼。蔡旭哲的堂奶奶說，蔡旭哲從小就穩重踏實，身體素質也很好，19歲時應徵入伍了。他一直是老蔡家的驕傲。
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