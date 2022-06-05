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神舟14／末班車考航天員 蔡旭哲備戰12年、家鄉沸騰

中國新聞組／北京5日電
6月5日，神舟十四號載人飛行任務航天員乘組出征儀式在酒泉衛星發射中心舉行。陳冬、劉洋、蔡旭哲即將開啟為期6個月的飛行任務。圖為蔡旭哲。 （中新社）
6月5日，神舟十四號載人飛行任務航天員乘組出征儀式在酒泉衛星發射中心舉行。陳冬、劉洋、蔡旭哲即將開啟為期6個月的飛行任務。圖為蔡旭哲。 （中新社）

和陳冬、劉洋不同的是，「神舟十四號」此次升空是46歲航天員蔡旭哲首次執行載人飛行任務。蔡旭哲的航天夢想，是被中國首位進入太空的航天員楊利偉點燃的。為了這一天，蔡旭哲已經準備了12年，期間由於飛行任務次數限制，遲遲沒有機會飛向太空，渴望飛行的他如今初上太空就是出差半年，他說自己最期待的就是「太空家園建成的那一刻」。

來源：YouTube

科技日報、央視報導，2003年10月15日，楊利偉一飛沖天，圓滿完成中國首次載人飛行任務。當時已是空軍飛行員的蔡旭哲被航天員這一職業深深吸引。他嚮往飛得更高。當招收第二批航天員的通知到達蔡旭哲團裡，他正好在外執行任務，返回部隊時報名時間即將截止。他趕緊報名，幸運地搭上了「末班車」。

2010年5月5日，蔡旭哲和6名戰友，走進夢寐以求的中國人民解放軍航天員大隊。儘管他擁有多年的殲擊機飛行經驗，航天員訓練中一些挑戰身體極限的訓練，還是超出他的想像，沙漠生存訓練就是其中之一。現在回想起來確實是很苦很累，但是很快樂。

12年來，蔡旭哲目送多批戰友出征太空、載譽凱旋。「我覺得12年說長很長，說短也很短，過來以後我感覺也很快也很充實。」蔡旭哲知道，只能更加努力地訓練，做好準備迎接機會的到來。2019年12月，蔡旭哲入選神舟十四號飛行乘組。

「太空出差半年，最期待的是2個實驗艙與核心艙對接以後，太空家園建成的那一刻。」他在任務見面會上說，「工作之餘，也會盡情領略太空美景。」

昨天上午，當神舟十四號載人飛船飛行乘組確定，蔡旭哲位於河北省深州市兵曹鄉蔡張村的家鄉沸騰了。父老鄉親們將臨街的一處牆壁塗成白色，刷上「弘揚航天精神，實現飛天夢想」的紅色標語。通往蔡旭哲家老宅的道路兩旁插滿了彩旗，有百餘米長。

蔡張村村裡粉刷了「弘揚航天精神，實現飛天夢想」標語。（取材自極目新聞）
蔡張村村裡粉刷了「弘揚航天精神，實現飛天夢想」標語。（取材自極目新聞）

家鄉父老也在緊盯著電視屏幕，為蔡旭哲的首次亮相而振臂歡呼。蔡旭哲的堂奶奶說，蔡旭哲從小就穩重踏實，身體素質也很好，19歲時應徵入伍了。他一直是老蔡家的驕傲。

太空 解放軍 YouTube

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