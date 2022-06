「日本欠道歉」中國留學生在加國為南京大屠殺死者發聲

一名中國留學生在加拿大畢業典禮上,展示寫著「在南京大屠殺中遇難的30萬人,至今還在等待日本政府的正式道歉」的紅布。(取材自觀察者網)

加拿大 戴爾豪斯大學(Dalhousie University)人文社科學院日前舉行畢業典禮,一名中國留學生 站在舞台中央展開了一塊寫滿英文的紅布,上面赫然寫著「在南京大屠殺中遇難的30萬人,至今還在等待日本 政府的正式道歉!」。中國媒體報導稱,這一舉動獲得現場熱烈掌聲。

觀察者網報導,這名留學生英文名為「JUNYI HE」,當天獲得政治學和經濟學雙學位。

畢業典禮直播視頻顯示,這名中國留學生抱著一塊紅布登台獲授學位。接著他向老師致意,然後走向舞台中央,展開了這塊紅布,上面寫著「在南京大屠殺中遇難的30萬人,至今還在等待日本政府的一個正式道歉!」(Nanjing has been waiting for an offical APOLOGY from Japanese Government for The Nanjing Massacre 300,000 Victims!)

在他站定向台下觀眾展現時,現場隨即傳來第二次更為熱烈的掌聲。短短5秒鐘不到的展示後,這名學生迅速收起紅布下台。

報導指出,從JUNYI HE的個人Instagram上可以看到,至少從2017年開始,每年12月13日的南京大屠殺死難者國家公祭日,他都會發布南京大屠殺遇難同胞紀念館的照片,表達牢記歷史、勿忘國恥、祭奠同胞的態度。

他在加拿大畢業典禮上的舉動傳回中國,也引發許多網友關注,有人稱讚:「中國有如此年輕人,何愁民族不復興,國家不統一」、「接過萬千熱血的初衷,當有對答世界的音量」。JUNYI HE也回覆網友留言,表示自己只是做出了作為一個中國人該做的小事,希望與君共勉的態度。

共青團官方微博轉發這則視頻評價道:「當代青年人用自己的方式,讓世界聽見中國的聲音!」