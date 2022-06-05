「日本欠道歉」中國留學生在加國為南京大屠殺死者發聲

一名中國留學生在加拿大畢業典禮上，展示寫著「在南京大屠殺中遇難的30萬人，至今還在等待日本政府的正式道歉」的紅布。（取材自觀察者網）

加拿大 戴爾豪斯大學（Dalhousie University）人文社科學院日前舉行畢業典禮，一名中國留學生 站在舞台中央展開了一塊寫滿英文的紅布，上面赫然寫著「在南京大屠殺中遇難的30萬人，至今還在等待日本 政府的正式道歉！」。中國媒體報導稱，這一舉動獲得現場熱烈掌聲。

觀察者網報導，這名留學生英文名為「JUNYI HE」，當天獲得政治學和經濟學雙學位。

畢業典禮直播視頻顯示，這名中國留學生抱著一塊紅布登台獲授學位。接著他向老師致意，然後走向舞台中央，展開了這塊紅布，上面寫著「在南京大屠殺中遇難的30萬人，至今還在等待日本政府的一個正式道歉！」（Nanjing has been waiting for an offical APOLOGY from Japanese Government for The Nanjing Massacre 300,000 Victims！）

在他站定向台下觀眾展現時，現場隨即傳來第二次更為熱烈的掌聲。短短5秒鐘不到的展示後，這名學生迅速收起紅布下台。

報導指出，從JUNYI HE的個人Instagram上可以看到，至少從2017年開始，每年12月13日的南京大屠殺死難者國家公祭日，他都會發布南京大屠殺遇難同胞紀念館的照片，表達牢記歷史、勿忘國恥、祭奠同胞的態度。

他在加拿大畢業典禮上的舉動傳回中國，也引發許多網友關注，有人稱讚：「中國有如此年輕人，何愁民族不復興，國家不統一」、「接過萬千熱血的初衷，當有對答世界的音量」。JUNYI HE也回覆網友留言，表示自己只是做出了作為一個中國人該做的小事，希望與君共勉的態度。

共青團官方微博轉發這則視頻評價道：「當代青年人用自己的方式，讓世界聽見中國的聲音！」