馬興瑞20大料入局 李強封控惹民怨入常有懸念

新疆自治區黨委書記馬興瑞。（取材自南方日報）

中共 20大召開之前，各省人事調整陸續到位，誰能更上層樓，事關中共最高層政治動向。目前各省一把手當中，被看好能「更上層」的，除了新疆自治區黨委書記馬興瑞，貴州省委書記諶貽琴因其兼具女性和少數民族的特點，也被視為可能受拔擢「入局」的熱門人選。

貴州省委書記諶貽琴。(取材自貴州法院網)

今年63歲的貴州省委書記諶貽琴（白族），在蒙古族的布小林卸任內蒙古自治區主席、回族的咸輝卸任寧夏自治區主席後，她是目前在省級12把手任上僅有的少數民族女性，若是中共高層決定要提拔類似背景官員，她無疑會是重要人選。

而湖南省委書記、現年60歲的張慶偉，出身航太系統、又曾主政黑龍江、湖南兩省，他從16屆以來連任4屆中委的資歷，更是許多省分一把手所不能及，未來後勢也並不看淡。

至於近年晉升速度宛若直升機般、60歲的安徽省委書記鄭柵潔，曾短暫任國台辦副主任，之後一路從寧波市委書記、浙江省副省長、省長，升為安徽省委書記，僅僅用了4年左右時間，由於上層提拔相當明顯，仕途前景看好。

最後不得不提的是重慶市委書記陳敏爾，他是習近平 舊部「之江新軍」的重要一員，曾擔任貴州省委書記、重慶市委書記，也因直轄市一把手身分在19大順利「入局」，因其今年才62歲，外界把他列為有機會「入常」的熱門人選。

另外，具政治局委員身分的上海市委書記李強也是熱門的「入常」人選，但因上海疫情 擴散嚴格封控引發重大民怨，是否因此仕途受阻，端視總書記習近平是否力保。