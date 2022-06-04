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60後政治新星崛起 20大至少40新面孔躋身中委

記者廖士鋒／綜合報導
各省領導班子換屆，「六○後」官員為主力軍，圖為去年11月召開的19屆六中全會。（新華社）
各省領導班子換屆，「六○後」官員為主力軍，圖為去年11月召開的19屆六中全會。（新華社）

自去年10月以來，中共大多數省級地方領導班子陸續換屆，出現許多政治新星，並形成以「60後」為主力軍的地方領導層。這些政治新星都將在今年秋天中共20大，躋身中共中央權力中心，進入新一屆中共中央委員會。有人前途看好，例如去年底出任新疆自治區黨委書記的馬興瑞，被視為拿到「入局」門票。

各省級地方領導班子換屆，對中共20大的權力重組與人事布局，有一定的前瞻性。按照慣例，中共中央委員會的組成主要由各省級地方的黨委書記和省長、軍方主要領導人、中共中央直屬機關和國務院部級官員所組成。

2017年中共19大選出204位19屆中央委員，其中來自地方領導層有65位（省級地一、二把手共62人，新疆和西藏另增加3人）。迄今為止，換屆後的中共省級地方一把手和二把手，只有23位具中央委員資格。換句話說，中共20大將產生的新一屆中共中央委員，在地方領導層部分，將會出現大換血，至少會出現來自地方的40位新面孔。

例如，目前各省市的二把手，除北京市長陳吉寧跟上海市長龔正外，都不是19屆中央委員。有些地方一把手或二把手甚至也不是19屆中央候補委員。例如，被視為是習派人馬、曾任國台辦副主任的安徽省委書記鄭柵潔。

而2020年底迄今卸任的23位省級一把手當中，除了石泰峰轉任中國社科院院長、胡和平調任文旅部部長，以及具政治局委員身分的陳全國「另有任用」等，其他官員如應勇、王建軍、陳潤兒等人，大多退居二線，轉任全國人大或政協。

省級一把手部分，目前除具中共中央政治局委員身分的北京市委書記蔡奇、天津市委書記李鴻忠、上海市委書記李強、廣東省委書記李希4人，以及新任新疆自治區黨委書記馬興瑞、貴州省委書記諶詒琴，江西省委書記易煉紅、河南省委書記樓陽生4人，其餘皆為「60後」官員。

至於各省地方的二把手，則全部皆是「60後」官員。其中，最年輕的政治新星是福建省長趙龍，1967年9月出生。

四大直轄市的黨委書記、廣東省委書記、新疆自治區黨委書記，按往例都進入中共中央政治局，因此，去年底馬興瑞從廣東省長調升新疆自治區黨委書記，被視為拿到「入局」門票。

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