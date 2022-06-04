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加指控中戰機近距挑釁、比中指 杜魯多：令人極度不安

中國新聞組／北京4日電
圖為中國解放軍殲16軍機。（取材自中國軍網）
圖為中國解放軍殲16軍機。（取材自中國軍網）

加拿大軍方發布消息指出，該國空軍巡邏機在西太平洋上空執行聯合國旨在監視北韓海空域動向的「霓虹行動」的任務時，遭到中國軍機多次「逼近」挑釁，距離近到雙方可看到彼此，有時還看到中國飛行員比中指，迫使軍機不得不改變航線以避免撞機。加拿大總理杜魯多表示，此事令人「極度不安」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，加方形容中方人員行為毫不專業，且帶來潛在風險。專家指出，中國軍機的行為可能造成墜機事故甚至中加兩國的國際衝突。

加拿大總理杜魯多除了「不安」，還強調加國「非常認真」看待此事。加拿大表示已循外交途徑提出交涉，但中國尚未對此置評。

所謂霓虹行動，是加拿大參與的旨在監視北韓海空域動向的軍事行動，加拿大派遣一架CP-140 Aurora遠程巡邏機駐紮在日本沖繩嘉手納空軍基地，並在4月26日至5月26日開展行動。

路透報導，加拿大軍方指控，加國偵察機在監視北韓規避制裁一事時遭到中國戰機騷擾，有時不得不偏離原本的飛行路線。

加拿大軍方聲明表示，4月26日到5月26日期間，中國人民解放軍空軍數度逼近加拿大皇家空軍（RCAF）CP-140極光（Aurora）長程偵察機。

據加拿大政府官網消息指出，加拿大軍方控訴解放軍機沒有遵守國際航空安全規範，使用不專業的方式、讓其空軍人員安全處於危險之中。

加拿大環球新聞報導，消息人士表示，解放軍機經常往加拿大軍機貼近飛行，由於距離往往逼近到只有20到100呎遠，加拿大飛行員甚至可以與中國飛行員直接對上眼，有時還會看到中國飛行員對他們比中指。

加拿大軍方稱，這種在聯合國批准的任務期間發生在國際空域的互動令人擔憂，而且頻率越來越高。

德國之聲中文網報導指出，消息人士指出，自聖誕節以來，中國戰機進行60多次類似的攔截行為，其中超過20次被認為是「非常危險」。

BBC報導，此前，加拿大、美國與其他盟國都曾報告其軍機與軍艦在太平洋執勤時遭遇中方類似行為。

2017年，一批中國戰鬥機曾逼近至一架美軍飛機旁邊150英尺處（45米）。兩年後，兩架中國戰鬥機在一艘加拿大軍艦上方1000英尺（300米）飛過。

一份中國官方報章隨後形容，這是中國海軍與空軍對加方部隊的「熱情歡迎」。

加拿大皇家空軍CP-140極光反潛機（CP-140 Aurora）。 (取材自維...
加拿大皇家空軍CP-140極光反潛機（CP-140 Aurora）。 (取材自維基百科)

加拿大 北韓 解放軍

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