印媒：中突破高超音速導彈攔截難題 全球第一

高超音速導彈的飛行軌跡很難預測，圖為資料圖。（取材自樞密院十號）

印媒報導，中國正利用人工智能 指揮攔截系統，對抗飛行速度達5馬赫以上的高超音速導彈；這套攔截系統「可以預測來襲武器的潛在殺傷軌跡，並提前三分鐘發動快速反擊」，且可有效對抗以高達12馬赫高速飛行的各種武器，成功突破高超音速導彈攔截難題。這項技術不僅領先美國，更是全球第一。

樞密院十號引述印度歐亞時報報導指出，當前軍事界最為關注的高超音速武器中，相對成熟的設計是高超音速助推滑翔飛行器。它是首先借助助推火箭將滑翔飛行器送入高空並達到一定速度後，滑翔飛行器隨後與火箭分離並以至少5的速度向預定打擊目標移動。

美軍高層近年公開承認，美國在高超音速武器方面落後於中國和俄羅斯 多年。中國「東風17」高超音速導彈已經服役，俄羅斯甚至將「匕首」高超音速導彈率先用於實戰，而美國至今沒有任何一款可以實戰的高超音速武器。不久前，美國空軍終於在AGM-183A高超音速導彈的測試中獲得成功。

「就在美國還致力於建造和測試高超音速武器，以匹配中國和俄羅斯等對手的相應能力時，中國研究人員似乎比美國同行領先了幾步」。報導引用香港 南華早報的報導稱，中國軍事研究人員聲稱已開發出人工智能（AI）技術，「可以預測來襲武器的潛在殺傷軌跡，並提前三分鐘發動快速反擊」。

據報導，與普通彈道導彈不同，高超音速滑翔武器在穿過大氣層時，可能會向左或向右大幅度改變軌跡，使其更難被發現和攔截。「人們普遍認為，目前的技術將無法攔截高超音速滑翔導彈」。但中國專家認為，人工智能可以處理這些「不可預測的任務」，並針對高超音速導彈「不可預測的軌跡和難以置信的高速」進行防禦。

中國專家表示，這個想法轉化為實際工作模型很困難。早期預警系統收集的原始數據包含大量可能會混淆人工智能的噪音，並且過多的數據也會使計算機過載。為解決這些問題，中國研究人員創新地設計了一種新的深度學習方法，「該算法通過僅關注最新、最重要的數據來模擬人腦的活動，以節省計算資源」。

據稱，中國研製的人工智能算法可以預測高超音速導彈的軌跡，只需要筆記本電腦的計算能力即可完成工作，結果可以在短短15秒內確定。「模擬實驗表明，該系統可以有效對抗以高達12馬赫高速飛行的各種武器」。