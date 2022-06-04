領先美國 中國航母山東艦配備無人機群

社交媒體上流傳的照片顯示，山東艦航母的飛行甲板上出現大批無人機。（取材自樞密院十號）

儘管中國海軍航母運用才剛起步，卻搶先為國產航母「山東艦」配備了無人機群。美網站報導，近日在微博 流傳的照片顯示，山東艦甲板上至少有兩種具垂直起降力的無人機，航母配備無人機群時間似乎先美國一步。相比美超級航母計畫配備單打獨鬥的MQ-25，中國航母的無人機群顯然代表著更高層次的未來海戰方向。

來源：YouTube

美國「動力」網站2日刊文指出，據微博流傳照片顯示，山東艦甲板上至少有兩種具備垂直起降力的無人機，其中至少一張照片帶有CCTV-7標誌正在飛行，這一定程度上證明了照片的真實性。「儘管分辨率不足讓外界無法確認其具體型號，但可以確定的是，中國海軍對於在海戰中運用無人機蜂群作戰的熱情高漲」。

樞密院十號引述報導稱，讓美國媒體疑惑的是這些照片是何時拍攝的？今年4月，山東艦前往大連造船廠開始可用性提升維護，「衛星照片顯示，直到5月26日，山東艦仍在大連造船廠，這時甲板上並沒有任何軍機。如果這些照片是之前拍攝的，那麼中國航母配備無人機群的時間可能比外界預料的要早得多。

報導指出，由於山東艦甲板上的這些無人機照片分辨率很低，外界很難確定這些無人機的具體型號。報導推測，照片中山東艦飛行甲板上的無人機中，有3架看似有前置螺旋槳和扁平的T型或H型尾翼。另外4架似乎採用推進螺旋槳以及有倒V形連接的雙尾翼。

根據這些特徵，美媒猜測前者可能是設在成都的中國縱橫股份（JOUAV）的CW-20無人機。該款無人機主打高可靠性、高效率、高精度，主要適用於中小面積任務作業，通過無線電指揮的作業範圍可達35公里。最大特色之一是既可以垂直起降，也能水平飛行，最大任務載荷為2至3公斤，續航時間為180分鐘。

「動力」網站稱，山東艦上的另一種無人機似乎是中國電科的「翔翼」CSC-005固定翼四旋翼混合布局無人機。它帶有光電/紅外傳感器和激光測距儀，最大起飛重量約為21公斤，最大活動半徑約50公里。

不過報導承認，鑑於中國還有多家其他製造商生產類似類型的無人機，其尺寸和能力與CW-20 和CSC-005 大致相當，因此這些無人機的具體型號仍沒有最終確認。「無論如何，中國航母搭載這些無人機群的照片意義重大」。