訪南太簽52協議 王毅稱修路架橋非駐紮軍隊

中國外長王毅稱此次南太之行共簽訂52個協議，圖為當地時間5月30日，王毅主持「第二次中國－太平洋島國外長會」。（新華社）

中國國務委員兼外長王毅 南太之行已近尾聲，目前正在巴布亞紐幾內亞訪問，3日與巴國外長的會談中強調巴紐是北京 跟南太島國合作火車頭，也將盡快完成與巴紐自貿協定可行性研究。王毅還表示，此行共簽訂52項協議，涉及15個領域合作。

據中國外交部官網，王毅跟巴紐外長埃奧會談時表示，巴紐是北京在南太地區的重要戰略合作夥伴，北京願同巴紐一道，站在更高層次、放眼更廣領域，加強戰略謀劃，增進戰略互信，將中巴新關係打造為「推動中國同島國關係的火車頭」。

王毅並宣布跟巴紐達成的五點共識，包含「錨定前進方向」、「堅定相互支持」、「加快共同發展」、「攜手應對挑戰」以及「加強多邊協作」。雙方也同意加強共建「一帶一路 」與「聯通巴紐」發展戰略對接，儘快完成自貿協定可研，加強經濟特區發展經驗交流。

對於此次南太之行的總結，王毅表示，此行通過面對面、「雲訪問」和視訊等方式跟17位島國領導人、30多位部長級官員舉行會見會談，同斐濟總理共同主持了「第二次中國—太平洋島國外長會」，「10個建交太平洋島國，一個都沒有落下。中國以實際行動踐行大小國家一律平等的外交理念，也深深感受到太平洋島國對發展對華合作的高漲熱情和熱切期盼」。

他還強調，此行與島國簽署並達成52項雙邊合作成果，涵蓋一帶一路、應對氣變、抗擊疫情、防災減災、綠色發展、醫療衛生、農業、貿易、旅遊、地方等15個合作領域，「每一份合作文件都見證著中國與島國務實合作的堅實進展，都為島國經濟發展和民生改善提供了新的助力」。

另外北京還提出15條原則倡議和24項具體舉措，王毅強調，跟發展中國家打交道的原則是平等相待、互幫互助、聚焦發展，「我們推進的，是有中國特色的大國外交」。

王毅在巴紐面對記者詢問「中索安全協議」的回應時指出，「中索雙邊安全框架協議是應索方要求，按索方需要，經過平等協商達成的，目的是為了協助索羅門維護社會穩定。」

王毅並強調，中國在南太是要修路架橋，而不是駐紮軍隊。