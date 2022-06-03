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台北飛往上海航班月中前全取消？業者：配合防疫規定

記者林汪靜／台北即時報導
航空公司表示，目前台灣往返上海的航班都需配合上海機場的防疫政策。（圖／取材自央視）
航空公司表示，目前台灣往返上海的航班都需配合上海機場的防疫政策。（圖／取材自央視）

上海已於6月1日起解封，但有民眾反映，本月16日前，台北飛往上海的航班似乎都已被取消。對此，記者向航空公司和旅行社業者查證，華航及長榮本月1日至19日確實僅剩三個航班。業者強調，目前台灣往返上海的載客航班，都需配合上海機場的防疫政策。

長榮航空客服指出，6月1日到6月19日只有6月9日這天有班機往返上海，目前正常飛行，不會取消，但基本上已經客滿。6月20日到23日都有班機，不過屆時能否順利飛航尚無法確定，7、8、9月班機應該會回復正常。

一名旅行社業者指出，並非所有台北飛上海的航班都取消，而是長榮和華航在6月1日到19日總共只有三個往返航班，2日、16日華航有兩個班機，9日長榮有一個班，因此不少旅客訂不位子，這三個航班現在基本上都已客滿。

該名旅行社業者說，6月20日之後，航班大概可以恢復八成。6月19日之前的班機5月下旬就公告，可能是因為當時上海還在封控中，因此航空公司只保留這三個航班。航空公司應該會隨著疫情變化調整航班，後續若台灣與上海的防疫規定都能進一步放寬，航空公司一定會考慮增加航班。

另有行業人士指出，上海機場因疫情限制航空公司的飛行班數。目前往返兩岸的班機比起過去確實少了很多，因此旅客在官網訂票時，能找到的航班有限，就容易有班機好像都被取消的錯覺。「（航空公司）在配合規定下都盡量飛行，不是說不飛了。」

長榮 疫情 防疫

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