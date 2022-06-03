中美關係緩解橋梁？氣候特使解振華1周2會柯瑞

中國氣候變化事務特使解振華（右）與美國氣候變遷總統特使柯瑞，日前在瑞士達沃斯論壇同台對話。（中新社）

中美關係持續緊張，但雙方仍試圖尋找合作的可能。中國氣候變化事務特使解振華近期就在一周內兩度與美國氣候變遷總統特使柯瑞 會面，儘管雙方是就中美氣候合作交換意見，但外界更關注的是，「氣候外交」是否可能成為改善中美關係的橋梁。

此外，據報導，中國與美國在互相驅逐常駐記者約2年後，正逐步重啟常駐記者的簽證審批，其中紐約時報和華爾街日報都有記者獲發駐北京工作簽證 。

中國生態環境部微信公眾號2日發布消息稱，解振華與柯瑞6月1日在瑞典首都斯德哥爾摩進行對話交流，中國外交部、發展改革委、生態環境部有關部門代表參加會談。這是解振華與柯瑞5月26日在德國柏林會談後，一周內兩人再次會面，就中美氣候合作交換意見。

中國生態環境部表示，解振華與柯瑞6月1日的會面除探討中美氣候合作，雙方還圍繞「21世紀20年代強化氣候行動工作組」的目標原則、組織框架、合作領域及下階段工作計畫等深入交換意見。

在當前中美關係緊張的大背景下，中美「氣候外交」是否可能成為改善雙邊關係的橋梁？對此，解振華在接受中國財新網訪問時強調，這需要雙方相向而行。

解振華說，「既要能夠通過在氣候領域的合作改善雙邊關係，也要能夠在各個領域給氣候合作創造一個好的外部環境，這是相輔相成的。」

互相驅逐2年後 中美重啟常駐記者簽證審批

此外，港媒報導中美媒體機構人員往來逐步回歸常態。

港媒刊登文章指出，美國紐約時報駐北京記者王月眉（Vivian Wang）因為中美互相驅逐記者，一度「滯留」香港工作。但她近日在網上撰文表示，自己現在是「紐約時報駐華特派員」，並指自己正在北京，而今年春天以前，她都在香港。

換句話說，王月眉「滯港」工作一段時間後，終於如願以償，獲發簽證到北京工作。

文章指出，除了王月眉，紐約時報近日也宣布駐香港商業記者艾莎（Alexandra Stevenson）為上海分社社長，即常駐上海；華爾街日報和華盛頓郵報最近也有記者獲得北京方面發給簽證。

文章表示，由於中美強調的是對等原則，相信中方一些記者的駐美簽證問題也獲得改善。