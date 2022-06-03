普亭讓步 中吉烏鐵路明年動工 有利北京進口石油

圖為成都中歐班列南通道「歐洲通」公共班列駛出成都鐵路集裝箱中心站。(中新社)

在吉爾吉斯總統扎帕羅夫向俄羅斯 總統普亭 解釋後，普亭終於鬆口不再反對「中吉烏鐵路」計畫，工程預計將在2023年啟動，屆時會是「中歐班列南通道」的重要環節，對中國能源戰略布局的意涵也不可小覷。有分析指，俄入侵烏克蘭進展不順，陷入戰爭泥沼之際被迫向中國求助，甚至向中國低頭讓步。

據觀察者網報導，扎帕羅夫在接受該國媒體卡巴爾國家通訊社專訪時表示，在他向普亭解釋吉國需要「中吉烏鐵路」就像需要「空氣和水一樣」，普亭表示不再反對該項目。他說，在參加最近一次（5月17日）集體安全條約組織峰會期間，與普亭為此談了半小時，「最後他（普亭）明白我們需要這條鐵路，並表示他沒有異議」。

扎帕羅夫還稱，在規劃25年後，這個工程在完成可行性研究後於明年開工建設，將讓吉國經濟繁榮，成為另一財政泉源。

報導稱，「中吉烏鐵路」早在1997年就已提出並簽署備忘錄，但由於吉爾吉斯內部的多重障礙而未有實質進展。這些障礙主要包含，吉爾吉斯前任政府決策往往被繼任者否決、中國與吉爾吉斯軌距不一、以及吉爾吉斯籌措資金困難等。

據規畫，「中吉烏鐵路」全長約523公里，分別是中國境內213公里，吉爾吉斯境內260公里，烏茲別克境內50公里。路徑擬從新疆喀什向西，經吉爾吉斯卡拉蘇到達烏茲別克的安集延，建成後將是從中國運輸貨物到歐洲和中東的最短路線，貨運路程將縮短900公里，時間節省7至8天。同時，該鐵路也有利於中亞、裏海石油 的開發利用，對開闢中國新的石油進口來源，調整能源發展戰略具重要意義。

扎帕羅夫（左）接受採訪。（取材自觀察者網）

中歐班列目前已開通了東、中、西三條通道，而一直以來規畫由新疆連通到吉爾吉斯、烏茲別克，再經由中東的伊朗、土耳其到中東歐的南部通道，卻因重要的中吉烏鐵路未能開建而遲遲沒有進展。

先前有評論指出，俄羅斯反對興建這條鐵路，因認為會增強中國影響力，讓中亞國家對中國市場更依賴，對俄羅斯以及俄羅斯主導的歐亞經濟聯盟會有負面影響。

如今在俄烏戰爭之下，俄羅斯釋出對中國甚至中亞國家的拉攏態度。有網友回應，普亭阻擋逾20年的鐵路要開建了，戰爭終於給中國帶來了一個利多。