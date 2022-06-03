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劉建超執掌中聯部 曾是中國外長大熱門

記者陳政錄／綜合報導
劉建超執掌中共中聯部。(取材自中國政府網)
劉建超執掌中共中聯部。(取材自中國政府網)

中共中央對外聯絡部（中聯部）最新訊息顯示，中央外事工作委員會辦公室副主任、機關黨委書記劉建超，已於2022年5月就任中聯部部長一職。在此之前，他曾被視為下屆中國外交部長的熱門人選。

劉建超1964年2月出生，是吉林德惠人，外交體系出身，也曾參與反貪腐、紀委工作。

公開資訊顯示，他曾先後在中國外交部翻譯室、新聞司、機關黨委，駐英國使館等任職，並曾於遼寧省興城市掛職，2013年任外交部部長助理後，2015年任中國國家預防腐敗局副局長、中央紀委國際合作局局長，接著2017年任浙江省委常委、省紀委書記。

2018年，劉建超再度重回外交體系，任中央外事工作委員會辦公室副主任，並於2022年5月就任中聯部部長，他同時也是中共19大代表、第19屆中央紀律檢查委員會委員、第13屆全國人大代表。

在他履新前，港媒曾報導稱，劉建超與現任中國外交部副部長樂玉成，是下一屆外交部長的熱門人選，但他也可能出任中國國新辦主任。

中聯部與組織部、宣傳部、統一戰線工作部、政法委員會，同為中國依據「中國共產黨工作機關條例」設立的中共五大職能部門，在外交事務上相較外交部，更重於和其他國家的政黨交流，於中共外交體系中具有特殊地位。

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