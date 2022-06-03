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美6/21起禁新疆產品進口 中：嚴重干擾合作

中國新聞組／北京3日電
美國6月21日起禁新疆產品進口。圖為美國海關收繳的一盒商品包裝外面貼著「中國製造」標籤。（Getty Images)
美國6月21日起禁新疆產品進口。圖為美國海關收繳的一盒商品包裝外面貼著「中國製造」標籤。（Getty Images)

美國海關官員1日表示，美國當局準備在相關法律生效後，21日起禁止進口中國新疆地區產品。這名官員表示，取得豁免所需的事證門檻「非常高」。

根據路透報導，美國「防止維吾爾人強迫勞動法」於去年12月獲總統拜登簽署立法，意在避免以侵犯人權手段產出的新疆地區商品進入美國市場。美國政府稱中國在新疆打壓維吾爾族等少數民族的行徑已經構成種族滅絕。

這項法律包括「可反駁推定」制度，即推定所有來自新疆的貨物都涉及強迫勞動，不得進口至美國，除非能證明並非如此。

中國外交部發言人趙立堅2日說，美國此舉將會嚴重干擾中美兩國企業合作，敦促美方不得實施此法，否則中方將會採取「有力措施」以維護自身利益。趙立堅否認新疆存在強迫勞動，並表示美方此舉粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，違背市場規則和商業道德，中方對此堅決反對。

新疆是全球主要棉花產地，全球太陽能板材料也多出於此。

「防止維吾爾人強迫勞動法」預計21日生效，美國海關與邊境保護局為有效執法要求增加預算，已獲美國部分國會議員支持。

美國海關與邊境保護局「防止維吾爾人強迫勞動法」執法工作小組代理負責人慕尼頓表示，進口商可選擇將遭禁的貨物再出口回原產國，若要尋求准許進口的豁免，一律必須取得美國海關專員同意，並向國會報告。她表示，這項法律所要求的「豁免事證門檻相當高」。若有進口商透過詐欺等行徑規避，美國海關與邊境保護局有權開罰。

新疆 維吾爾 邊境

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