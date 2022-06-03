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北約新戰略文件 中國將首次被列入「主要威脅」

中國新聞組／北京3日電
美國防部長奧斯丁與史密斯交談。（取材自觀察者網／五角大廈圖）
美國防部長奧斯丁與史密斯交談。（取材自觀察者網／五角大廈圖）

北大西洋公約組織計畫本月底公布「新戰略構想」，據報導，這項提供北約未來十年發展指導意見的戰略文件，將劍指中國和俄羅斯，理由是中俄對二戰結束以來的國際秩序構成了威脅。這將是中國首度被北約納入「主要威脅」，中國媒體分析稱，北約的理由看來陳詞濫調，但其渲染的分裂和對抗性言論依然值得警惕。

觀察者網報導， 時隔十年，北約計畫在本月底的馬德里峰會上公布一份「新戰略構想」。美國駐北約大使朱莉安·史密斯1日表示，「新戰略構想」將把俄羅斯列為「主要威脅」，還將首次把中國納入其中，「聯盟成員一致認為，中國首次需要成為戰略構想的一部分」。

報導引述史密斯表示，中國和俄羅斯對二戰結束以來基於規則的國際秩序構成了威脅，兩國在很多方面都是一致的，「他們進行聯合軍演，使用灰色地帶戰術來獲取優勢。」史密斯並認為北約應與印太國家加強接觸，因為這有助於「所有民主國家應對競爭對手」，且「中國的恐嚇行為」是許多亞太國家代表關注的問題。

值得一提的是，在北約上一次於2010年發布的戰略構想中，還強調尋求與俄羅斯建立「真正的戰略夥伴關係」的重要性。但史密斯稱，自2010年發布戰略構想以來，國際形勢發生了很大的改變，關於俄羅斯的措辭已經「嚴重過時」。北約需要「大幅更新」文件以應對新的威脅和挑戰，包括「更重視新興的顛覆性技術，網絡和空間等新領域，以及更多地關注氣候變化等問題。

此外，俄烏衝突的爆發也給北約帶來了新的問題，她希望瑞典和芬蘭也能夠出席月底的馬德里峰會。

報導分析，從北約近一年來的動作看，史密斯的這番言論不過是一些陳詞濫調。但其渲染的分裂和對抗性言論依然值得外界警惕。尤其去年6月14日，北約30國領導人在布魯塞爾高峰會議中，在北約歷史上第一次把中國作為「新的威脅」寫進了「 布魯塞爾高峰會議公報」。今年以來，北約祕書長史托騰柏格也在多個場合強調中俄威脅。

中國駐歐盟使團發言人3月24日曾指出，作為冷戰產物和全球最大軍事聯盟，北約持續以「舊冷戰」的手法搞陣營對抗。必須高度警惕並堅決反對「新冷戰」。23年前，北約的炸彈在南聯盟落下，造成包括中國公民在內的數千人傷亡，數十萬人流離失所。歷史教訓不能忘記。

北約 俄羅斯 北大西洋公約組織

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