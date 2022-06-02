拉攏太平洋島國？ 中稱無意排他或競爭

中國外長王毅5月31日抵達太平洋島國湯加進行訪問。 （美聯社）

隨著中國與美國和西方其他國家競爭的加劇，太平洋島國成為雙方競爭的對象。新上任的澳洲 外長黃英賢和中國外長王毅 5月26日起分別在這個地區開始了穿梭外交。中國駐坎培拉大使館昨天發表聲明說，中國並不謀求在太平洋地區的「排他性權利」，也「無意同誰競爭」。

美國之音報導，王毅準備在十天內完成對這個地區的八個島國的訪問，其中包括斐濟、湯加、瓦努阿圖、所羅門群島、基里巴斯、薩摩亞、巴布亞新幾內亞和東帝汶。

黃英賢在上星期訪問了斐濟，接著將訪問湯加和薩摩亞，參加薩 摩亞獨立60周年的紀念活動。黃英賢這次訪問的目的是加強澳洲與太平洋島國的傳統關係，遏制中國在該地的擴張。

太平洋島國雖然個個人口不多，但在聯合國等國際場合也有自己的聲音。此外，它們還控制著資源豐富的海域和這個具有軍事戰略意義地區的通道。

王毅昨天從湯加抵達瓦努阿圖，他對媒體表示，雙方簽署了一些協議，並討論了雙邊關係和國際問題。

香港明報報導，王毅表示，近期一些人攻擊抹黑中國同南太島國的合作，聲稱中國將在島國增加「軍事存在」，「這完全是虛假信息」；強調中國主張合作多贏，一貫平等對待所有國家，願與各國建立發展友好關係；反對單邊霸凌、殖民心態和對中小國家頤指氣使。