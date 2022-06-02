密克羅尼西亞帶頭反對 王毅出訪失利 專家：這回中國自信過頭

中國外長王毅（右二）同斐濟總理兼外長姆拜尼馬拉馬（右一）在蘇瓦共同主持第二次中國-太平洋島國外長會。（新華社）

中國外長王毅近日出訪南太平洋，但最後無法與其10個友邦發布聯合聲明，對此有媒體表示，背後是密克羅尼西亞帶頭反對，也反映地區局勢的變化；專家指出中國失敗的主因「是自信過了頭」，同時間，美國表達將繼續深化與太平洋島國夥伴以及印太地區的關係。

據英國廣播公司（BBC）中文網6月1日刊出報導稱，聯合聲明草案是在北京 與索羅門群島4月簽訂安全協議的背景下，進一步擬定的南太平洋政策文件，而遭喊停的源頭「似乎是密克羅尼西亞聯邦總統帕努埃洛（David Panuelo）給南太平洋一眾鄰邦首腦發函，呼籲拒絶北京的草案」。

根據先前外媒披露的內容，原定的聯合聲明分別是《中國-太平洋島國共同發展願景》和《中國-太平洋島國共同發展五年計畫（2022-2026）》。帕努埃洛5月21日致函南太21國領袖（包含紐澳），指草稿文件「實質上是預先制定和確認的聯合公報或會議成果文件」。

帕努埃洛還稱，他的內閣促請他「慎重考慮」北京建議內容，尤其認為北京對於設立自由貿易區的建議「不誠實」，他雖並未進一步說明為何其內閣對自貿區建議有如此看法，但指出他們認為密克羅尼西亞必須避免讓北京誤以為可以在該地區「為所欲為」，他並警告北京建議的計畫將把南太平洋邦交國緊緊靠攏到其周圍，「從本質上將我們的整體經濟和社會與它們緊密相連」。

對於第二次「中國與太平洋島國」外長會未能通過共同文件，中國外交部發言人趙立堅評論說：「這是一個持續討論的過程，並非每次會議都要發表共同文件。這次外長會上各方又就此達成了新的共識，向最終達成協議邁出了重要一步。」

另據德國之聲報導，長期研究太平洋地區議題的紐西蘭梅西大學國際安全高級講師鮑爾斯（Anna Powles）表示，中國自從4月與索羅門群島簽署了雙邊安全協議後，認為他們可以嘗試在太平洋地區推動一個多邊協議。「但這回中國自信過頭了，未認知到太平洋地區內的國家對於協議內容會有不同的意見。」

中央社引述法新社報導，中國與10個太平洋島國未能就安全議題達成協議後，美國國務院 發言人普萊斯（Ned Price）重申：「我們致力於繼續深化與太平洋島國夥伴以及印太地區的關係，包括共同努力為我們的人民提供服務。」

路透報導，美國總統拜登 和紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）也對中國試圖擴大其在太平洋的影響力表示擔憂。兩人在會後發表的聯合聲明說：「一個不認同我們價值觀或安全利益的國家在太平洋建立持久的軍事存在，將從根本上改變這個地區的戰略平衡，並為我們兩國帶來國安隱憂。」