美提「投資、聯盟、競爭」三點論 京批：換湯不換藥

中國外交部發言人趙立堅表示，美方最近的對中政策演講，實質上是新瓶裝舊酒，所謂的三點論是換湯不換藥。(取材自北京日報)

針對美國務卿布林肯 日前在對中政策演講表示，拜登政府的對中戰略可用「投資 、聯盟、競爭」來概括，中國外交部發言人趙立堅 1日回應稱，美方最近的對中政策演講，實質上是新瓶裝舊酒，所謂的三點論是換湯不換藥，是此前美方所謂「競爭對抗合作」三分法的翻版。

美國之音報導，在布林肯5月26日發表對中政策講話後，中方做出了極為強烈的反應。在演講一天後，中國全網封殺了布林肯講話的內容，除了屏蔽中國大使館刊登的演講全文，微博上也限制布林肯演說的相關討論。

中國外交部長王毅在上周末回應說，布林肯的演講反映出美國保持冷戰思維，沿襲霸權邏輯，推行集團政治，這是逆歷史潮流而動，只會引發衝突對抗，分裂國際社會。

據澎湃新聞，趙立堅1日在外交部例行記者會指出，對於美方提出的所謂三點論，他想強調幾點。

他表示，中方樂見美方通過正當的投資實現本國發展，但是美方不能把中國作為假想敵，重燃國家目標戰。美國如何提高本國的創新力和競爭力，這是美方自己的事，但不能動輒拿中國說事，更不能藉此打壓遏制中國，干涉中國內政，損害中方利益。以美方審議的兩黨創新法案為例，該法案打著增強美國競爭力的旗號，實則通篇以中國為假想敵。案文中提到中國多達800餘次，充斥大量損害中方利益的內容條款，對此中方當然堅決反對。

趙立堅說，中方不干涉美方與盟友的正常協調合作，但這種關係不能針對和損害第三方利益，不能違反國際關係基本準則。美方拉幫結派，組建反華聯盟，不管是印太戰略還是四邊機制、美澳三邊安全機制都是封閉排他的小圈子，都是冷戰思維的產物和零和博弈的工具。

他並說，中方不否認中美在經貿領域存在一些競爭，但是不能以競爭來定義中美關係，不能搞你輸我贏的惡性競爭，更不能打著競爭的幌子搞大國對抗。美方嘴裡說的是競爭，實際上做的是泛化國家安全概念，大搞非法單邊制裁，長臂管轄，脫鉤斷鍊。美方如果一味以大國競爭定義中美關係，以你輸我贏作為政策目標，這只會將中美推向對抗衝突，將世界推向分裂動盪。

趙立堅指出，美方最近的對華政策演講實質上是新瓶裝舊酒，所謂的三點論是換湯不換藥，是此前美方所謂「競爭對抗合作」三分法的翻版。美方的對華政策演講，本質上是運用美國國內外全部資源對華進行全方位圍堵和無底線遏制打壓。