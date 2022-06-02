美擬擴大制裁中企黑名單 商務部長：蘋果考慮撤離生產線

美國商務部長雷蒙多表示，拜登政府正積極考慮在經濟黑名單中增列更多中國企業。（歐新社）

美國商務部 長雷蒙多 （Gina Raimondo）5月31日表示，拜登 政府正積極考慮在經濟黑名單中增列更多中國企業，同時美國也正調查中國逃避美國制裁的行為。

一旦被美國商務部列入實體清單，將無法自美國進口產品。除限制措施最嚴格的實體清單外，美國商務部的出口管制清單還包括未經核實清單、最終軍事用戶清單等。被列入這些清單的受制裁者將難以獲得美國的產品和技術。

雷蒙多接受記者訪問時說，政府正在努力「取得有關中國不良行為者的資訊，並將這些公司列入實體清單……我們正在進行多項調查」。她說：「我認為我們不會很快放寬制裁。」

雷蒙多說，商務部發現，受制裁的中國公司會採用包括設立新公司等花招逃避美國的制裁，但美國對此已警覺，並加大努力予以制止。雷蒙多表示，如果可能，她想跟美國的盟友合作，使彼此的貿易限制與美國的出口管制保持一致。

美國前總統川普主政時曾將幾十家中國公司列入實體清單，包括華為、中芯國際和大疆創新等著名大公司。拜登上任後沿用這項政策，包括去年11月以國安和外交政策為由，將十多家中國公司列入實體清單。美國將部分中國公司列入清單，原因是他們幫助中共解放軍發展量子運算。

美國商務部去年12月將中共解放軍旗下軍事醫學科學院及11個研究機構列入實體清單。

雷蒙多引用最新報告指出，蘋果（Apple）正考慮將部分生產遷出中國。她說：「我也從其他許多美國製造商那邊聽過同樣的話，其中有許多公司已在中國製造數十年。」

商務部2月將33家中國實體列入「未經核實清單」，要求美國出口商向這些實體出貨前辦理更多手續。

中國一直抨擊美國對中國公司採取的各項制裁措施，指責美國「泛化國家安全概念、濫用國家力量對中國企業進行制裁打壓，嚴重違背基本的市場原則和公認的國際經貿規則」。