王毅：中美關係氛圍很不正常 不能再惡化

王毅在「季辛吉與中美關係」研討會上發表視訊致詞，表示中美關係不能再惡化下去。圖為王毅2019年與訪華的季辛吉合影。（新華社）

由中國人民外交學會舉辦的「季辛吉與中美關係」研討會5月31日於線上舉行，季辛吉在會上指出，（美中）對抗可能導致衝突甚至是直接的軍事行動，必須避免，呼籲雙方努力開展對話，理解對方的核心利益。中國外長王毅 發表視訊致詞稱，中美關係正遭遇挑戰，當前氛圍很不正常，不能再惡化下去，必須作出正確抉擇。

據澎湃新聞報導，季辛吉在致詞時表示，中美關係在過去幾十年都沿著建設性的方向發展，但當前兩國在許多領域都面臨緊張關係，但這些掩蓋不了中美關係的實質。對於大國，尤其是擁有高科技的大國來說，單一事件就可能導致國家乃至世界層面的破壞。中美領導人在當前需要承擔特殊責任和義務，尋求共存的哲學與原則。

「基辛格（季辛吉）與中美關係」研討會5月31日舉行。(取材自澎湃新聞)

季辛吉以台灣問題為例表示，就像兩國老一輩領導人50年前那樣，美方承認「一個中國原則」（美稱一中政策），中方理解美方對於一中原則（政策）如何貫徹的關切，這種邏輯仍應被納入美中關係框架中。

王毅透過視訊致詞稱，中美關係正在遭遇越來越多挑戰，中美關係的歷史敘事被人為歪曲，發展方向面臨被進一步引向歧途的危險。他並警告，如果美國在台灣問題上不斷開倒車，將從根本上破壞台海和平，最終必將殃及自身。呼籲中美關係不能再惡化下去，必須做出正確抉擇，要端正戰略認知，摒棄冷戰思維；鞏固政治基礎，妥善管控分歧；跳出競爭邏輯，增進交流合作。

王毅還說，當前中美關係的氛圍很不正常，美方的極度焦慮完全沒有必要。中國大任務是集中力量發展自己，滿足人民對美好生活的嚮往。美國如果一味以大國競爭定義中美關係，只會將中美推向對抗衝突，將世界推向分裂動盪。

此外，中國國防部 31日證實，國防部長魏鳳和將於6月8日至12日，應邀出席第19屆香格里拉對話會並訪問新加坡，會議期間將會見「有關國家代表團團長」，並與新加坡政府和防務部門領導舉行會見會談。

據中國國防部指出，會議期間，魏鳳和將就「中國對地區秩序的願景」議題作大會發言，全面介紹中方堅定踐行真正的多邊主義、維護地區和平穩定、推動構建人類命運共同體的政策理念和實際行動。

同時，他將與有關國家代表團團長會見，就國際和地區形勢及雙方防務安全合作等進行交流。

在此之前，美國國防部長奧斯丁 曾於本月初表示，期待在6月舉行的香格里拉對話會上，見到中國國防部長魏鳳和。這是繼4月20日奧斯丁與魏鳳和首度通話後，奧斯丁再次釋放希望兩人會晤的訊息。