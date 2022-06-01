我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登投書紐時 將援烏更先進火箭系統、不促普亭垮台

世說新聞／買槍審核沒用？這15起大屠殺都是合法槍所為

王毅：中美關係氛圍很不正常 不能再惡化

記者陳言喬、陳政錄／綜合報導
王毅在「季辛吉與中美關係」研討會上發表視訊致詞，表示中美關係不能再惡化下去。圖為王毅2019年與訪華的季辛吉合影。（新華社）
王毅在「季辛吉與中美關係」研討會上發表視訊致詞，表示中美關係不能再惡化下去。圖為王毅2019年與訪華的季辛吉合影。（新華社）

由中國人民外交學會舉辦的「季辛吉與中美關係」研討會5月31日於線上舉行，季辛吉在會上指出，（美中）對抗可能導致衝突甚至是直接的軍事行動，必須避免，呼籲雙方努力開展對話，理解對方的核心利益。中國外長王毅發表視訊致詞稱，中美關係正遭遇挑戰，當前氛圍很不正常，不能再惡化下去，必須作出正確抉擇。

據澎湃新聞報導，季辛吉在致詞時表示，中美關係在過去幾十年都沿著建設性的方向發展，但當前兩國在許多領域都面臨緊張關係，但這些掩蓋不了中美關係的實質。對於大國，尤其是擁有高科技的大國來說，單一事件就可能導致國家乃至世界層面的破壞。中美領導人在當前需要承擔特殊責任和義務，尋求共存的哲學與原則。

「基辛格（季辛吉）與中美關係」研討會5月31日舉行。(取材自澎湃新聞)
「基辛格（季辛吉）與中美關係」研討會5月31日舉行。(取材自澎湃新聞)

季辛吉以台灣問題為例表示，就像兩國老一輩領導人50年前那樣，美方承認「一個中國原則」（美稱一中政策），中方理解美方對於一中原則（政策）如何貫徹的關切，這種邏輯仍應被納入美中關係框架中。

王毅透過視訊致詞稱，中美關係正在遭遇越來越多挑戰，中美關係的歷史敘事被人為歪曲，發展方向面臨被進一步引向歧途的危險。他並警告，如果美國在台灣問題上不斷開倒車，將從根本上破壞台海和平，最終必將殃及自身。呼籲中美關係不能再惡化下去，必須做出正確抉擇，要端正戰略認知，摒棄冷戰思維；鞏固政治基礎，妥善管控分歧；跳出競爭邏輯，增進交流合作。

王毅還說，當前中美關係的氛圍很不正常，美方的極度焦慮完全沒有必要。中國大任務是集中力量發展自己，滿足人民對美好生活的嚮往。美國如果一味以大國競爭定義中美關係，只會將中美推向對抗衝突，將世界推向分裂動盪。

此外，中國國防部31日證實，國防部長魏鳳和將於6月8日至12日，應邀出席第19屆香格里拉對話會並訪問新加坡，會議期間將會見「有關國家代表團團長」，並與新加坡政府和防務部門領導舉行會見會談。

據中國國防部指出，會議期間，魏鳳和將就「中國對地區秩序的願景」議題作大會發言，全面介紹中方堅定踐行真正的多邊主義、維護地區和平穩定、推動構建人類命運共同體的政策理念和實際行動。

同時，他將與有關國家代表團團長會見，就國際和地區形勢及雙方防務安全合作等進行交流。

在此之前，美國國防部長奧斯丁曾於本月初表示，期待在6月舉行的香格里拉對話會上，見到中國國防部長魏鳳和。這是繼4月20日奧斯丁與魏鳳和首度通話後，奧斯丁再次釋放希望兩人會晤的訊息。

中國外長王毅5月31日發表視訊致詞稱，中美關係不能再惡化下去了。(取材自中國外交...
中國外長王毅5月31日發表視訊致詞稱，中美關係不能再惡化下去了。(取材自中國外交部官網)

國防部 王毅 奧斯丁

上一則

李家超會夏寶龍 強調組港管治班子「所有人選我決定」

下一則

印度查帳 盯中興、Vivo等500中企 中國：密切關注

延伸閱讀

中防長魏鳳和將出席香格里拉對話 擬與奧斯丁會面

中防長魏鳳和將出席香格里拉對話 擬與奧斯丁會面
王毅：中美關係氛圍很不正常 不能再惡化下去了

王毅：中美關係氛圍很不正常 不能再惡化下去了
太平洋島國外長會議 10國未達共識 未與中簽協議

太平洋島國外長會議 10國未達共識 未與中簽協議
回應布林肯演講 王毅：美國「三觀」出現嚴重偏差

回應布林肯演講 王毅：美國「三觀」出現嚴重偏差

熱門新聞

四川成都一對新人日前結婚，女方的嫁妝讓網友大開眼界，但新郎的表情更引起網友注意。（截圖自微信公眾號《青蜂俠》影片）

成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛

2022-05-24 11:43
北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫。（取自北京大學國家發展研究院微信公眾號）

連一向最樂觀的林毅夫 都覺得中國經濟不妙了

2022-05-25 16:50
最新一期「經濟學人」封面。(取材自經濟學人)

經濟學人最新一期封面 指「他」拖累中國

2022-05-29 12:31
屠呦呦。(取材自百度百科)

未留洋、無博士學位、缺足夠論文 屠呦呦再度落選中科院士

2022-05-25 09:00
中國商務部專家白明指出，越南上游供應鏈仍仰賴中國，所以是「中國製造」的外延。圖為越南成衣工廠。（路透）

「越南製造」超越「中國製造」？中商務部專家：是外延

2022-05-28 10:35
中國國家移民管理局表示，為防疫情輸入，不鼓勵個人出國旅遊探親。(美聯社)

中國移民管理局：沒剪綠卡 但不鼓勵個人出國旅遊探親

2022-05-23 14:39

超人氣

更多 >
從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家

從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家
WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別

WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別
狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光

狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光
美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%

美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%
拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫

拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫