中國5月PMI回升2.2達49.6 仍低於榮枯線

中國5月PMI數據回升，製造業出現恢復趨勢。(新華社)

隨疫情 趨緩和政策加碼，中國5月製造業採購經理人指數 （PMI）較上月回升2.2，達49.6，仍低於50的榮枯線。中國國家統計局解讀，製造業產需已均有不同程度的恢復，但動力仍有待增強。

中國國家統計局5月31日公布數據，5月製造業PMI為49.6，前值為47.4，另非製造業商務活動指數為47.8，也較前值41.9呈現大幅回升。

中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀，製造業PMI、非製造業商務活動指數回升，雖仍低於臨界點，但表明隨著高效統籌疫情防控和經濟社會發展成效顯現，經濟較4月改善。

他舉例說，5月受疫情影響較大的地區復工復產逐步推進，因此在製造業PMI調查的21個行業中，處於擴張的行業由上月的九個，增加至12個，且生產指數和新訂單指數分別為49.7和48.2，比上月回升5.3和5.6，表明製造業產需均有不同程度恢復。

非製造業方面，趙慶河說指數47.8，高於上月5.9個百分點，景氣明顯改善。從就業 面來看，5月中國從業人員指數為47.6，較上月上升0.4，結束了3月以來的二連降走勢。