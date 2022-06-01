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世說新聞／買槍審核沒用？這15起大屠殺都是合法槍所為

跟進國務院穩經濟 浙江38條挺小企 上海12條扶旅遊

中國新聞組／北京1日電
上海地標景點外灘通往和平飯店（右）道路仍封閉。(記者林宸誼／攝影)
上海地標景點外灘通往和平飯店（右）道路仍封閉。(記者林宸誼／攝影)

在國務院發布33項加速經濟復甦措施後，浙江、上海也對小微企業、個體戶實施補貼以保產業鏈、供應鏈穩定。浙江對暫時出現生產經營困難的小微企業及個體工商戶實行水電、用氣欠費不停供政策。上海文旅局則對承租國有房屋的小微企業，免除六個月租金，並對非居民用戶給予3個月水、電、天然氣費10%的財政補貼。

文匯報報導，浙江經濟一攬子38條政策措施包括財政支持、金融支持、擴投資、促消費、穩外貿穩外資、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基本民生8個方面。各項政策將在6月底前全部執行到位。

浙江將進一步加大增值稅留抵退稅政策力度，確保現有可退增量及存量留抵稅額退稅，實現應退盡退；在金融支持政策上，實施還本付息政策應延盡延，加大對普惠小微貸款支持力度。

浙江省此次特別出台五項政策，包括對受疫情影響暫時出現生產經營困難的小微企業和個體工商戶，實行用水用電用氣欠費不停供政策，設立六個月費用緩繳期，緩繳期間免收欠費滯納金；推動階段性減免市場主體房屋租金和房產稅、城鎮土地使用稅。

另外，進一步支持旅行社行業紓困發展，上海市文旅局會同市發展改革委等多部門，5月31日推出「關於促進上海旅遊行業恢復和高品質發展的若干措施」（簡稱「恢復發展新12條」），實施減稅降費、房租減免、穩崗補貼、社保緩交、技能培訓補貼等一攬子幫扶措施。

考慮到旅遊企業防疫消殺負擔較重，2022年上海在對零售、餐飲、機場、港口、冷鏈等相關企業落實，已有補貼政策的基礎上，將文化旅遊、住宿業等納入防疫消殺補貼範圍，給予分檔定額補貼。

在減稅降費，綜合援企降本減負方面，給予符合條件的每戶企業每人600元人民幣(約90美元)、上限不超過300萬元的一次性穩崗補貼。

對承租國有房屋的小微企業和個體工商戶，2022年免除6個月房屋租金；對參照國有房屋進行免租的非國有房屋業主或經營管理主體，給予減免租金總額30%最高300萬元的補貼。對非居民用戶給予3個月應繳水費、電費、天然氣費10%的財政補貼。

支持旅遊業，上海發布「恢復發展新12條」。圖為上海地標景點外灘。(記者林宸誼／攝...
支持旅遊業，上海發布「恢復發展新12條」。圖為上海地標景點外灘。(記者林宸誼／攝影)

租金 退稅 供應鏈

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