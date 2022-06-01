國務院「穩經濟一攬子政策」祭33條 保Q2、迎20大

國務院5月31日對外發布「扎實穩住經濟的一攬子政策措施」，公布6方面33項具體政策措施及分工安排。圖為江蘇揚州市邗江區雅倫玩具有限公司工人在製作毛絨玩具。(新華社)

隨上海解封，中國近期猛推振興經濟措施，在總理李克強召開「穩經濟」會議後，國務院 昨發布六方面、共33項具體措施，包括加大減稅、對企業補貼及要求各地增加汽車、家電等大宗消費等，以穩住第二季經濟，以實際行動迎接20大召開。

在經歷兩個多月的封城後，上海從今天起解封，但經濟要恢復到封城前的狀態，仍需時日。尤其封城期間造成產業鏈供應鏈的斷鏈，物流不暢和貨運塞港等問題，需要更全面經濟支持政策，官方連串推出穩經濟和外貿措施，就是要搶救疫後經濟，加大復甦力道。

國務院昨發布「國務院關於印發扎實穩住經濟一攬子政策措施的通知」，要求把第二季經濟穩住，使下半年發展有好的基礎，保持經濟運行在合理區間。措施共涵蓋財政、貨幣金融、穩投資促消費、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定和保基本民生等。

財政方面，要求加大增值稅留抵退稅政策力度、加快財政支出、用好政府性融資擔保、加大政府採購支持中小企業等，加快已下達的3.45兆元人民幣(約5176億美元)專項債券發行使用進度。擴大實施社保費緩繳政策，對企業招聘高等學校畢業生發放補貼。

對受疫情 影響的企業、個體工商戶、貨車司機實施貸款 延期，加大普惠小微貸款支持力度、提高資本市場融資效率，加快推動相關基礎建設投資、擴大金融支持，以及鼓勵民間投資參與等。

要求促進平台經濟規範健康發展，明定各地不得新增汽車限購措施，並要求限制地區加以放寬。健全完善糧食收益保障等政策、推動一批新能源項目、加強能源儲備，降低市場主體用電用水成本。

擴大對民航等受疫情影響較大行業紓困支持，如增加民航應急貸款額度1500億元，支持航空業發行2000億元債券。

在復工復產和物流保障上，明定在發生疫情時鼓勵具備條件的企業進行閉環生產，原則上不要求停產，並全面取消對來自低風險地區貨運車輛的防疫通行限制。要求加快推進重大外資項目。

這份通知要求，各地方和各部門要提高政治站位，切時擔負起穩定宏觀經濟的責任，穩住第二季經濟，努力使下半年發展有好的基礎，保持經濟運行在合理區間，以實際行動迎接20大召開。

另外，中國國家稅務總局昨公布「穩外貿、穩外資稅收政策指引」，表明從事兩岸直航的台灣海運及空運業者，可免徵增值稅及企業所得稅。