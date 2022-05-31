李克強「10萬人大會」確定3熱詞：督戰、保民企、護麥收

圖為李克強25日出席全國穩住經濟大盤電視電話會議並作重要講話。（新華社）

中國總理李克強 25日在北京 主持召開「全國穩住經濟大盤電視電話會議」，被稱為「10萬人大會」，目前公認這個會的規模史無前例，但內容有人認為是中國經濟乃至政治的轉折，有人認為那只是李克強的臨別秋波。

雖然說法不一，但規模無可置疑。如何理解，事關中國經濟前路，如果這會只是臨別秋波，對中國經濟應有另種判斷，這種判斷，不僅與會後網路封殺各種討論有關，還與兩篇文章相連，其中一篇是北京經濟日報署名文章「全面辯證看待當前經濟形勢」，因其強調中國經濟沒有問題，與李克強講話相左。

這篇文章在穩大盤會第二天由新華社轉發，各報登在一版，給人印象不需解釋了。但北京經濟日報社長兼總編輯鄭慶東，事後有說那篇大作的來由，說是20多天前就寫好，意思是跟那會沒有關係。

這兩天又一篇文章引起關注，那是中共「求是」旗下「紅旗文稿」，發了長文「堅持黨中央集中統一領導的歷程及啟示」，以追思黨史來談「另立中央」的危害，再以更大篇幅論述「堅持黨中央集中統一領導」的重要。

該文引起更強烈政治猜測，那就不是「兩種主張」的問題，而是「兩個司令部」了。但仔細一問，作者盧毅是中共黨校黨建教研部副主任，就是吃黨建這碗飯的，內容不新，該文發在穩大盤會之前。

兩文尚可存疑，圍繞穩大盤會議的三組詞則已證實。會議開成了救經濟的「戰前動員會」，三個詞是督戰、保民企、護麥收。

首先看督戰，穩大盤會議不僅開得轟轟烈烈，開完第二天地方就風風火火，因為就在26日上午，以國務院部長或副部長率領的12個督查組，就立即出京到了12個省。就地方而言，各省省長立即組織參會。有人說目前兩個司令部，省長不能不動，但省委書記穩坐不動，此言不確，以浙江而論，是省委書記來接待督查組，還即場表態。

督查組名為「兩穩一保專項督查組」，那「兩穩一保」說的是李克強口號「穩增長、穩市場主體、保就業 」。到了地方，把兩個穩一個保匯聚成一個行動，叫保民企。這是因為中國民營經濟三分天下，穩住民企穩住增長，民企也是吸納就業主體。因此地方開部署穩大盤會，開成了保民企會，有市長說是要錢給錢，要人給人，就答應一條，快復工復產。

最後是護麥收，說的是糧食安全是第一安全，中國夏糧以小麥為主，約占全年產量四分之一。北方麥收開鐮在即，目前村莊成了堡壘，農民下不了地，道路成了關隘，收割機去不到田頭。所以北京當局急了，穩大盤，第一要務變成了護麥收，未來十天內，護麥收之戰打得如何，就成了穩大盤戰後的第一考驗。