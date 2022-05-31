美媒：「捍衛戰士」讚美軍 騰訊怕惹怒高層退投資

美媒指出，中國騰訊2019年參與投資「捍衛戰士：獨行俠」，但因擔心這一部頌揚美國軍隊的電影會引起高層震怒，因此退出投資。（中央社／UIP供圖）

尚未在中國上映的好萊塢電影 「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）目前全球票房看好，美媒指出，中國騰訊在2019年參與投資 這部續集電影，但因為擔心這一部頌揚美國軍隊、英雄主義的電影會引起高層震怒，因此退出這部電影的投資。

華爾街日報報導，中國騰訊控股有限公司在2019年簽署協議參與投資這部續集電影，並期望票房大賣。然而，上周末在北美地區上映的「捍衛戰士：獨行俠」並未獲得騰訊的任何資金，也未提及這間曾高調宣傳投資電影的中國企業。

分析其中原因，知情人士透露，騰訊高層越來越擔心跟一部頌揚美軍的電影牽扯關係會引發中共高層震怒，因此退出這部派拉蒙影業製作且成本高達1億7000萬美元的電影。

這些知情人士還說，隨著美中關係每況愈下，與親美故事情節產生連結會造成負面影響。正是騰訊這項轉變。「捍衛戰士：獨行俠」從一部曾象徵中國和好萊塢關係不斷加深的電影，變成反映中美之間更廣泛緊張關係的最新例證。

熟悉「捍衛戰士：獨行俠」融資情況的人士透露，在退出投資前，騰訊原先拿出數百萬美元購買這部電影的12.5%股份。

這部續集電影目前還沒獲准在中國上映，派拉蒙影業高層並不指望這部電影會在中國上映，他們希望高於預期的美國票房收入可填補這個缺口。

提得一提的是，當「捍衛戰士：獨行俠」於2019年釋出預告片時，觀眾注意到湯姆克魯斯（Tom Cruise）穿的外套上中華民國國旗圖案被換掉。這項改變是根據一位騰訊出資人的建議，這位出資人擔心，若不替換這些旗幟，中國審查機構批准這部電影上映的可能性會降低。

對照36年前首部「捍衛戰士」電影曾在中國獲得好評，近年來，美中關係從合作轉為對抗競爭，也打亂多部電影的發行計畫。電影「奇異博士2」日前因為拍攝到大紀元時報報箱而遭到中國封殺。

而被稱為「六公主」的央視CCTV-6的電影頻道，更是屢屢藉用電影反映時事。日前美國總統拜登訪問日本時，「六公主」播出「珍珠港」；2021年美軍撤離阿富汗，則播出「一條狗的回家路」；2019年法國發生抗議政府加贈燃油稅引起的暴亂，則播放了「悲慘世界」。