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看布林肯演說 學者：美奉行一中一台 嚴重倒退

記者陳政錄／綜合報導

美國務卿布林肯日前發表對中國政策演說，雖重申一中政策，不支持台獨，但也譴責中共脅迫與反對片面改變台海現狀。復旦大學美國研究中心主任吳心伯分析，綜合布林肯、美國總統拜登近期言行，「實際上，美國現在奉行的是『一中一台』政策，這是一個嚴重的倒退」。

吳心伯接受觀察者網專訪指出，拜登政府對中國政策宣示來得較晚，是因為先處理國內問題，並在外交上選擇盟友優先。

針對布林肯此次談話，他認為拜登政府仍延續川普時期的對中基本思路和戰略，包括把北京看成主要戰略競爭對手，立足於以競爭為名的對中打壓和遏制，充滿傲慢和偏見，「不是一個有建設性和積極意義的談話」。

至於布林肯提到台灣問題、美國務院網站修改美台關係表述，及拜登的「武力護台論」等，吳心伯直言，美國對台政策已發生了很大變化。美聲稱長期奉行的「一中」政策變得愈來愈空心化，與台灣的關係愈來愈實質化，「實際上，美國現在奉行的是『一中一台』政策，這是一個嚴重的倒退」。

他評估，今年將可看到三點，一是美國不斷提升與台灣的官方關係；二是美國對台軍事支持加大，特別是美台軍事一體化；第三，美國加大軍事介入台灣問題的準備。他並稱，美國在台灣問題上開倒車，對中美關係將是釜底抽薪的後果。

拜登 布林肯 國務院

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