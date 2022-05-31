中瑞自貿協定停滯 中外交部：盼排除人為干擾

中國外交部發言人趙立堅表示，中方樂見中瑞自貿協定升級，但也希望瑞士能排除人為干擾因素。（取材自中國外交部網站）

瑞士媒體報導，因瑞士當局對中國人權問題的批評，中瑞自貿協定升級的進度陷入停滯。對此，中國外交部回應稱，中方樂見自貿協定升級，但也希望瑞士能排除人為干擾因素。

路透引述瑞士媒體報導，指瑞士一直試圖更新2013年簽署的中瑞自由貿易協定，以納入更多瑞士商品擴大降低關稅，但北京 方面沒參與。

瑞士國家經濟事務秘書處在給報紙「星期展望」（SonntagsBlick）的聲明中指出：「目前未能針對應該深入探討的共同主題清單達成共識。」「新蘇黎世報」（NZZ am Sonntag）則以「中國僵局」為標題報導，瑞士已對中國人權紀錄採取更具批判性立場。

澎湃新聞報導，對此，中國外交部發言人趙立堅 表示，中國和瑞士自貿協定自2014年實施以來，給兩國和兩國人民帶來了巨大的、實實在在的利益。中瑞自貿協定升級有利於雙方進一步發掘經貿合作潛力，推動新冠肺炎疫情 形勢下兩國經濟覆蘇和發展。

趙立堅強調，中瑞自貿協定是一份互利互惠的協定，不是一方對另一方的恩賜。一直以來，雙方本著相互尊重，平等相待的精神，就自貿協定升級保持密切溝通和積極談判。中方樂見自貿協定升級，同時也希望瑞方能夠排除人為干擾因素，同中方相向而行。