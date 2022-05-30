布林肯對華演講 中學者：已奉行一中一台政策

布林肯日前發表對華政策演講。截圖自直播

美國國務卿布林肯 26日發表對華政策演講，雖重申堅持一中政策，不支持台獨，但也譴責中共 脅迫與反對片面改變台海現狀。對此，復旦大學美國研究中心主任吳心伯分析，綜合布林肯、美國總統拜登 近期談話和主種舉動來看，「實際上，美國現在奉行的是『一中一台』政策，這是一個嚴重的倒退。」

就美中台政治局勢和布林肯首次於拜登政府執政以來，系統性地闡述對華政策立場，吳心伯在近日接受中媒《觀察者網》專訪時，做出上述表示。

他首先指出，拜登政府對華政策宣示來得較晚，是因為先處理國內問題，如疫情、經濟等，並在外交上選擇盟友優先，收拾、整理前任川普政府的「爛攤子」也需要時間。所以，把對華政策放在印太戰略框架內的拜登政府，於2月發表《印太戰略》報告後，於5月才出現布林肯此次的宣示。

觀察布林肯此次談話，吳心伯認為，拜登政府仍延續川普時期的對華基本思路和戰略，包括把中國看成主要戰略競爭對手、立足於以競爭為名義的對華打壓和遏制，在對華態度上充滿傲慢和偏見以及扭曲、攻擊，譬如他（布林肯）說「中國有意重塑國際體系」等。

因此，吳心伯認為，「這不是一個有建設性和積極意義的講話」。

對於布林肯提到的台灣問題，以及美國國務院網站先前對台表述的刪改、拜登的「武力護台」言論，吳心伯直言，美國對台政策已經發生了很大的變化。

他認為，美國聲稱的長期奉行的「一個中國」的政策變得越來越虛，越來越空心化。同時，和台灣的關係越來越實質化。吳心伯說，「實際上，美國現在奉行的是『一中一台』政策，這是一個嚴重的倒退。」

吳心伯預計，今年將可看到三點，一是美國不斷提升與台灣的官方關係；二是美國對台軍事支持加大，特別是美台軍事一體化；第三，美國加大軍事介入台灣問題的準備。

因此，吳心伯指出，中國必須加大對「台獨」勢力和以美國為主的外部勢力的威懾力度，例如現今中共解放軍在台海的行動越來越頻繁，「台海的風險和危機正在上升。」他認為，現在美國在台灣問題上開倒車，進行政策調整，對中美關係來說將會是釜底抽薪的後果。

但他也提到，布林肯談話也透露出美國的三個變化，包括希望增加跟中方的直接接觸和溝通、提到的合作領域比之前多了，以及中美接觸時將應對風險和危機放在突出位置；另一方面，在口頭上美方接受了中美要「和平共處」。

不過，展望中美關係發展，吳心伯說，由於美國對華政策的基本目標，是阻撓和壓制中國力量的上升，以及限制中國國際影響力的擴大，未來，中美將持續在廣泛的領域內進行激烈的博弈，將很難帶來雙邊關係的主要改善，至於未來十年的國際體系，「我覺得很能會走向裂變」，因為全球治理體係受到嚴重的削弱。