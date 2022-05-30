王毅釋利多：歡迎太平洋島國產品入中

中國國務委員兼外長王毅（左）29日在蘇瓦會見太平洋島國論壇祕書長普納。（新華社）

國務委員兼外長王毅 當地時間29日在蘇瓦會見太平洋島國論壇祕書長普納，向太平洋島國釋利多。王毅表示，中國經濟充滿活力，願同島國分享發展紅利，歡迎更多島國優質產品進入中國市場。另一方面，搶在王毅之前訪問斐濟的澳洲 外長黃英賢，則因斐濟總理姆拜尼馬拉馬在推特 上一句「斐濟不是任何人的後院」疑被打臉。

文匯報報導，王毅在會見普納時表示，太平洋島國論壇是南太地區最具代表性的政府間組織，中方始終高度重視且已連續30多年派代表出席論壇活動，還設立了「中國-太平洋島國論壇合作基金」。中方並支持島國推進藍色太平洋2050戰略，願探討開展海洋生態保護、電子商務等合作，打造新的增長點。

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「中國經濟充滿活力，個別疫情阻擋不了中國的發展步伐，中國將堅定不移推進更大範圍、更深層次、更高水平開放，願同島國分享發展紅利，歡迎更多島國優質產品進入中國市場。」王毅強調，中國不是今天才來到南太地區，雙方外交關係已近半個世紀，給島國人民帶來了實實在在的利益。

普納表示，中國是太平洋島國重要的對話和發展夥伴，長期以來為島國發展作出不可或缺貢獻，期待同中方加強發展戰略對接，拓展經貿、教育、藍色經濟等各領域合作，充分借助中國的發展機遇，特別是數字經濟優勢，實現可持續、多元化發展。

雙方並就氣候變化問題交換意見。王毅說，中國積極參加並推動達成「巴黎協定」，將繼續通過南南合作框架，響應小島嶼國家的需求。普納高度評價中方為應對氣變所作巨大努力，讚賞中方在華設立中國－太平洋島國應對氣變合作中心，表示願共同推動「巴黎協定」付諸行動。

另一方面，中國拉攏太平洋島國的動作，「驚醒」了在島國外交上失利的澳洲。澳洲外長黃英賢特別趕在王毅到訪前先趕到斐濟會見姆拜尼馬拉馬。不過，觀察者網報導，當地時間28日，姆拜尼馬拉馬在推特上發文稱與黃英賢進行了愉快會晤，但也強調「斐濟不是任何人的後院—我們是太平洋大家庭的一員。我們最關心的不是地緣政治，而是氣候變化」。

報導說，姆拜尼馬拉馬「斐濟不是任何人的後院」之說，有打臉澳洲的意味。路透報導，姆拜尼馬拉馬似乎在含蓄抨擊前不久敗選的澳前總理莫里森，莫里森曾將太平洋地區稱為自己國家的「後院」。王毅也多次批評稱太平洋島國不是誰家的「後院」。

路透報導，黃英賢此次「出人意料的」訪問恰逢王毅的太平洋島國之行，表明澳洲新政府有意與中國「在該地區爭奪影響力」。