布林肯憂心聯國人權高專訪疆受限 中回批：西方干擾沒得逞

聯合國人權高專巴切萊特訪問新疆。（視頻截圖）

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）結束訪中行程，她總結此行指出，已敦促中國重新檢視反恐政策，以確保符合國際人權標準，特別是對維族人和其他穆斯林少數族裔權利的影響。美國國務卿布林肯 29日表示，美方對巴切萊特的中國行「仍感憂心」。中國外交部副部長馬朝旭則批評，一些西方國家干擾人權高專訪華，他們的圖謀沒有得逞。

北京 以防疫為由，下令巴切萊特行程以「閉環」方式進行，她能看到的事物和會晤的人皆大受限制，行程中也沒有任何外國媒體。

布林肯29日表示，美國對巴切萊特的中國行「仍感憂心」。布林肯的聲明說：「我們擔心北京當局對此次訪問施加的條件，無法對中國人權環境進行完整和獨立評估，包括新疆 在內，當地不人道的種族滅絕與反人類罪仍在持續發生。」

布林肯說，有報導指新疆居民被迫不能抱怨這個地區的狀況，美國對此「更加感到不安」。他說：「聯合國人權事務高級專員應該被允許與維吾爾和新疆其它少數族裔秘密會晤。這些人雖然未被關押在拘留中心，但是被禁止離開這個地區。」

據美聯社報導，巴切萊特強調，此行並非要調查中國的人權政策，而是與中國政府接觸的機會。她就中方廣泛採取反恐及去極端化措施提出問題及擔憂，特別是對維族人和其他穆斯林少數族裔權利的影響；又對新疆再教育營運作缺乏獨立司法監督、涉嫌使用武力、虐待及嚴格限制宗教活動等表達關注。

巴切萊特並對香港社運人士、律師及記者在港版國安法下被捕，表達「令人深感憂慮」。

據中國外交部網站，馬朝旭稱，中國人權發展道路成功有效，會繼續堅定不移地走下去。並稱在雙方努力下，此訪取得四點成果，包括增進對中國人權發展的了解，及加強中方與人權高專辦合作，雙方商定建立年度高級別戰略對話機制，成立工作小組推進合作。