王毅閃電出訪 與薩摩亞簽三協議

薩摩亞國家元首圖伊馬萊阿利法諾(右)同王毅會見。(取材自觀察者網)

中國外長王毅 28日出訪太平洋島國薩摩亞，這是他南太之旅的第三站。王毅與薩摩亞總理兼外長會談時表示，中國與太平洋島國的合作不針對第三方，無意與誰競爭；願與澳洲 、紐西蘭等國加強溝通，在尊重島國意願基礎上展開更多「三方合作」。有分析則憂心，王毅這次閃電出訪拉攏島國，恐改變太平洋戰略版圖。

據中國外交部官網消息，王毅在28日獲薩摩亞國家元首圖伊馬萊阿利法諾（Afioga Tuimalealiifano Vaaletoa Sualauvi II）接見，並與該國總理兼外長菲婭梅（Fiame Naomi Mata'afa）舉行會談，王毅肯定雙方建交近半個世紀（47年）的友好交往，並讚賞「薩始終堅持一個中國原則，支持中方維護核心利益」。菲婭梅則希望與中方加強經濟發展、特別是減貧等領域的經驗交流。

王毅並表示，作為最大的發展中國家，中國始終站在發展中國家一邊，為中小國家主持公道。中國願盡己所能支持發展中國家包括太平洋島國加快發展振興，在此過程中，中國從不干涉別國內政，從不附加政治條件，也從不尋求地緣政治利益。

另據薩摩亞政府官網消息，王毅率領的訪問團有商務部、國際發展合作署（CIDCA）等部門的高級官員，雙方在會談中討論了氣候變化、新冠疫情大流行及和平與安全等關鍵地區優先事項。薩摩亞稱中國是重要發展夥伴，在衛生、教育和公共行政、人力資源開發、體育發展和農業技術合作等領域提供基礎設施等建設與協助。

薩摩亞政府指出，雙方簽署以下三個協議，「經濟和技術合作協議」、「藝術文化中心和薩摩亞—中國友誼公園的交接證書」、以及「配合警察 學院建設的警察指紋實驗室換文」。該國並稱未來將繼續尋求雙方更大的合作。

中央社報導，王毅此次閃電出訪，藉和索羅門群島及其他9個島嶼國家提出全面安全協議拉攏太平洋島國，恐改變太平洋戰略版圖。中國堅稱提案目標是維持區域穩定與經濟成長，但專家與各國政府憂心在這背後是擴大在這塊戰略性關鍵區域影響力的野心。即使即便只有部分實現，也將使中國在太平洋上更加接近夏威夷、澳洲、紐西蘭，更是直逼美國戰略性領土關島的家門前。