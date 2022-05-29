布林肯演說遭屏蔽 王毅批美「三觀」嚴重偏差

中國國務委員兼外長王毅28日回應美國務卿布林肯對華演講表示，美國「三觀」出現偏差。（取材自中國外交部網站）

美國國務卿布林肯 26日發表對華政策演講時表示，中國對國際秩序構成「最嚴重的長期挑戰」，美國將會投資自己、團結盟友、與中國競爭。對此，據中國外交部官網消息，部長王毅 於28日回應，該篇對華政策演講反映出美國的世界觀、中國觀，中美關係觀都出現了嚴重偏差；美國駐中大使館微信 公眾號發布演講中文全文，但隨即遭微信屏蔽。

王毅告訴美方三件事：第一件事，這個世界不是美方描繪的世界。國際社會面臨最緊迫任務，是共同守護人類生命健康，促進世界經濟復甦，維護世界和平安寧，這就需要樹立命運共同體意識，踐行聯合國憲章宗旨和原則。

王毅表示，習近平提出「一帶一路」、全球發展倡議、全球安全倡議都得到了國際社會普遍歡迎和支持。而美方卻堅持「中心論」和「例外論」，抱持冷戰思維，沿襲霸權邏輯，推行集團政治，這是逆歷史潮流而動，只會引發衝突對抗，分裂國際社會。美國實際上已成為動搖現今國際秩序的亂源，推進國際關係民主化的障礙。

王毅告訴美方第二件事，中國不是美國臆想中的中國。中國發展振興有清晰歷史邏輯和強大內生動力，14億人共同走向現代化是人類的巨大進步，而不是世界的威脅和挑戰。

王毅說，中國靠的是共產黨堅強領導、中國人民的團結、勤勞和奮鬥，同時靠的是走出一條中國特色社會主義道路。中方目標光明磊落，就是讓人民過上更好日子，為世界作出更大貢獻，而不是去取代誰挑戰誰。

第三件事，王毅告訴美方的是，中美關係不是美方設計的零和博弈。習近平提到，中美能否處理好彼此關係，攸關世界前途命運，是兩國必須回答好的世紀之問。

王毅強調，中美關係正處於重要的十字路口，美方應做出正確抉擇，不要在「三分法」、「三點論」上不斷做文章，而是把精力真正放在踐行相互尊重、和平共處、合作共贏「三原則」上，進而找到中美兩個大國在新時代的正確相處之道。

而微信公眾號「美國駐中大使館」27日發布1.27萬餘字的布林肯全演講內容文章，但文章發布後，隨即遭到微信公眾平台維運中心的屏蔽，當用戶點入文章會提示「該內容暫時無法查看」。至截稿，這篇敏感文章只看得標題，依然無法查看內容。