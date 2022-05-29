國務院緊盯11省穩經濟 英媒指「他」拖累中國

最新一期「經濟學人」封面。(取材自經濟學人)

受疫情 和嚴格封控措施衝擊，中國經濟形勢嚴峻，國務院 繼近日召開「穩住經濟大盤」萬人大會，要求各地落實穩經濟措施後，亦派出多位部級官員分赴11省「專項督察」，確保各地推動落實相關政策。另外，針對中國經濟放緩，英國「經濟學人」最新一期的封面刊載了中國總書記習近平照片，以「China's slowdown」分析習的新經濟模式帶來中國經濟停滯危機。

中國疫情逐步趨緩，上海昨通報，28日新增本土感染者降至122例（確診病例和無症狀感染者）。北京 過去24小時新增本土染疫者14例、無症狀感染者7例，疫情獲有效控制，防控措施鬆綁，房山區、順義區由居家辦公改為正常上班。朝陽區、順義區、房山區恢復公共交通服務。

穩經濟正成為各地主要任務，北京青年報旗下「政知見」報導，國務院近日安排10餘個「穩增長穩市場主體保就業專項督查組」，分派至多省進行專項督察，至少涵蓋河南、山東、陝西、遼寧、江蘇、安徽、湖北、湖南、四川、福建、浙江等11個省分。

這次督察任務在於拉動經濟頹勢，包含推動政策措施盡量在上半年落地見效、深入瞭解地方經濟運行中帶有普遍性、苗頭性、傾向性的問題，推動完善配套政策，以及分析研判當前和下半年經濟運行走勢，共同研究提出對策建議。

各督察組的組長多為部級官員，分屬銀保監會、工信部、商務部、國家稅務總局、央行、財政部等機構。

各地陸續推出配合穩經濟措施，例如，上海市政府常務會議27日舉行，要求逐條按穩住經濟大盤33條措施，加快制訂推動經濟重振的有力措施。

另外工信部27日召開「提振工業經濟」電視電話會議，指出要以超常規力度和手段抓好一攬子政策措施落地見效，確保第二季工業經濟合理增長。工信部官員並表示，將實施企業「白名單」動態調整機制，從重點企業、重點行業、重點區域三方面持續發力，確保重點產業鏈供應鏈暢通穩定。

據上海證券報內容，近日中國人民銀行一日內舉行兩場重要會議，要求金融系統加大實體經濟支持力度、貸款投放力度，而包括進出口銀行、中國銀行、農業銀行等中國主要銀行，也相繼舉行內部會議，動員配合政策實施。

另外，中國因清零政策造成經濟放緩，英國「經濟學人」最新一期的封面刊載了中國總書記習近平「一步一步向下」的照片，以「China's slowdown」分析習的新經濟模式帶來中國經濟停滯危機。