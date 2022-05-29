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德堅持人權優先 大眾汽車在中投資擔保未獲批

中國新聞組／北京29日電
大眾汽車申請投資中國擔保未獲批。（路透）
大眾汽車申請投資中國擔保未獲批。（路透）

鑑於中國對維族人權的侵犯，德國副總理、經濟部長哈柏克（Robert Habeck）表示，今後的貿易政策將更重視人權問題。他稱德國正致力減少對中國的依賴性，以更有力的維護自身的安全利益。哈柏克並透露，一家有新疆業務的德企所提出的投資擔保申請因人權原因未獲批，德媒證實這家企業就是大眾汽車。

德國之聲報導，綠黨籍的哈柏克在接受「星期日世界報」採訪、談到如何重新定義與中國的貿易關係時指出：「中國是一大貿易夥伴，但我們處於制度性競爭中，對方是專制政權，這裡是自由民主國家。因此我們正致力於減少依賴性，加強自己的競爭力，更有力地維護我們的安全利益。」

哈貝克稱，德國會在適當時候禁止中國投資項目，更以人權為優先。他透露：「一家也活躍於新疆的企業申請擴大投資擔保，但我們沒有同意。這是首次因人權原因不給予投資擔保。」

哈貝克說，未來當然會依個案情況審核擔保申請，「但原則是：鑑於維族人被強迫勞動和虐待，我們不能保證在新疆地區的項目。」

他還表示，如果能證明中國官員參與了針對維族人的犯罪，就應該像俄羅斯寡頭一樣受到制裁。「一年多來，歐盟對新疆地區嚴重侵犯人權的官員進行了制裁。如果能找出更多責任人並證明他們的所作所為，我認為值得考慮。」

據「明鏡線上」報導，申請投資擔保未獲批的企業是大眾汽車。報導援引經濟部發言人寫道，「一家企業共提出四份延長投資擔保申請」未獲批准，投資擔保申請可能與在新疆的一家工廠有關聯。

大眾汽車證實提交過投資擔保申請，但尚未收到政府的答覆。大眾發言人表示，「我們正等待決定」、「當然也可能被拒絕」。

投資 新疆 德國

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