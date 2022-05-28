習近平：透過中華文明展現可信、可愛、可敬的中國形象

中共中央總書記習近平。新華社

據央視新聞報導，中共 中央政治局5月27日下午就「深化中華文明探源工程」進行第39次集體學習。中共中央總書記習近平 在主持學習時強調，要充分運用中華文明探源工程等研究成果，更加完整準確地講述中國古代歷史，更好發揮「以史育人」作用。同時教育 引導群眾特別是青少年更好認識和認同中華文明，增強做中國人的志氣、骨氣、底氣。

據報導，中共中央政治局這次集體學習由中國社科院歷史學部主任、研究員王巍就該主題進行講解。習近平主持學習發表講話時強調，經過幾代學者接續努力，中華文明探源工程等重大工程的研究成果，實證了中國百萬年的人類史、一萬年的文化史、五千多年的文明史。

習近平稱，中華文明探源工程對中華文明的起源、形成、發展的歷史脈絡，對中華文明多元一體格局的形成和發展過程，對中華文明的特點及其形成原因等，都有了較為清晰的認識。

習近平指出，在5000多年漫長文明發展史中，中國人民創造了璀璨奪目的中華文明，為人類文明進步事業作出了重大貢獻。要研究闡釋中華文明講仁愛、重民本、守誠信、崇正義、尚和合、求大同的精神特質和發展形態，闡明中國道路的深厚文化底蘊。、

他說，「中華優秀傳統文化是中華文明的智慧結晶和精華所在，是中華民族的根和魂，是我們在世界文化激盪中站穩腳跟的根基」。要堅持守正創新，推動中華優秀傳統文化同社會主義社會相適應，展示中華民族的獨特精神標識，更好構築中國精神、中國價值、中國力量。

習近平表示，中華文明自古就以開放包容聞名於世。要立足中國大地，講好中華文明故事，向世界展現可信、可愛、可敬的中國形象。要講清楚中國是什麽樣的文明和什麽樣的國家，講清楚中國人的宇宙觀、天下觀、社會觀、道德觀，展現中華文明的悠久歷史和人文底蘊，促使世界讀懂中國、讀懂中國人民、讀懂中國共產黨、讀懂中華民族。