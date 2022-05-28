秦剛：中美航班馬上將增加、將進口更多農產品

中國駐美大使秦剛在印第安納州表示，中美航班馬上將會增加，而且會進口更多優質美國農產品。（取材自中國駐美大使館官網）

中國駐美大使秦剛 26日在美國印第安那州表示，疫情 影響中國跟美國人員往來，但現在形勢正在好轉。過去數天，中國感染病例穩步下降，包括上海不久後將全面恢復正常生產生活秩序，「中美之間的航班數量馬上也將增加」、且也將會進口更多美國優質農產品。

據觀察者網報導，秦剛在出席印第安那州全球經濟峰會時，坦承中國經濟下行壓力加大，但他表示，「疫情影響是暫時的，中國經濟長期向好的基本面沒有變」、「中國發展具有的多方面優勢和條件沒有變」。

秦剛並指出，去年中國自美國進口農產品增加64.8%，達到近400億美元，「中國人民已擺脫絕對貧困，今後不光要吃得飽，還要吃得好，食品結構日益多元化，將進口更多美優質農產品」。

對於中國與美國雙方人員往來受阻，秦剛表示遺憾，但強調現在形勢正在好轉，過去數天感染病例穩步下降，包括上海不久後將全面恢復正常生產生活秩序，「中美之間的航班數量馬上也將增加」。

秦剛還表示，中國駐美使領館正盡己所能為推動雙方人文交流做出努力，「我們已協助上海紐約大學留學生 返華繼續學業，未來幾個月會有更多美留學生回到中國」。

對於美國國務卿布林肯（Antony Blinken）26日演說宣布對中國的新戰略，秦剛回應指出，兩國擁有巨大共同利益和共同責任，雙邊關係的基本面是合作共贏，合作共贏才能造福兩國人民和世界。「即便中美之間存在競爭，也不應使其成為中美關係主流和主基調」。

秦剛稱，「用競爭定義中美關係只會加劇緊張，引發對抗」。美方所稱的競爭也不是公平、健康的競爭，「把自己的一套私規強加給對方，更不是不擇手段遏制、打壓另一方。這不是競爭，而是惡意對抗，將產生危險後果」。