中斥布林肯「裝可憐」 批美謀調動全球抗中

中國外交部發言人汪文斌。（取材自環球網）

美國國務卿布林肯 26日發表任內首次對中政策演講，稱美對中要避免新冷戰但又說「中國是威脅」。中國官方及官媒昨天砲口一致回擊，批布林肯刻意「裝可憐」，實則藉這場演講「調動全球力量，針對中國發起全面戰略競爭或戰爭的宣言」，並企圖將美國經濟惡化元凶甩鍋給中國。至於布林肯稱願同中國和平共處，「中方對此拭目以待」。

針對布林肯首次對中政策演講，中國外交部發言人汪文斌昨天批布林肯的談話是散布虛假訊息，渲染中國威脅，並提出七點反駁，指美方企圖虛化掏空一中原則，「這才是要改變現狀，才是對台海和平穩定的嚴重威脅」。中方注意到布林肯在演講中稱「不尋求與中國衝突和『新冷戰』、不阻止中國發展、不阻止中國發揮大國作用，願同中國和平共處」，中方對此拭目以待。

澎湃新聞引述中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員、美國研究中心祕書長刁大明說，布林肯的中國政策演講總結了過去一段時間美國拜登政府的所作所為，「大有調動全球力量推進對中競爭的架勢，價值觀與意識形態色彩極其濃重」。雖在中國政策上提到共存與合作，卻「極力抹黑中國、分化中方」，將當前中美關係的不理想狀態歸咎於中方。

官媒環球時報社評認為，這場演講少了咄咄逼人的姿態，甚至還說了一些「漂亮話」，但有專家認為，演講的核心目的其實在「動員其印太地區和歐洲的盟友以及夥伴，針對中國進行戰略競爭」。

澎湃新聞指出，布林肯演講中的一個核心內容，是將此前對中政策的「競爭、對抗與合作」三分法，修訂為「投資 、結盟和競爭」，即進一步投資美國國內建設，鞏固盟友體系並在「實力基礎上」同中國展開公開、公平的競爭。

中國外交部發言意華春瑩 昨天連發11組推特，點對點回擊布林肯。文中說，布林肯說美國並不尋求阻止中國發揮大國作用，如果真是這樣的話，那麼美方為何要加強『五眼』聯盟等在中國周邊的雙邊軍事同盟？

華春瑩說，布林肯稱美國並不尋求阻止中國發展其經濟或增進其人民利益，「如果真是這樣，為何美國還未取消（對中）關稅？為何還在不遺餘力地打壓中國高科技企業？」並批評布林肯稱中國讓美國工人損失了數百萬個工作崗位，「這又是（拿中國當）替罪羊」。

華春瑩並質疑布林肯別有用心，「布林肯國務卿顯然不喜歡中國政府，並一直在小心翼翼地將中國共產黨和中國人民區分開來。」