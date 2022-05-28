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訪吉里巴斯談一帶一路 王毅：美不願發展中國家團結

中國新聞組／北京28日電
吉里巴斯總統兼外長馬茂27日會見中國外長王毅。（新華社）
吉里巴斯總統兼外長馬茂27日會見中國外長王毅。（新華社）

中國國務委員兼外長王毅昨抵南太島國吉里巴斯訪問時，不忘批評美國，指「美國及其同夥」處心積慮「阻遏中國的發展」，其本質就是「不願看到發展中國家加強團結合作」。與此同時，澳洲外交部長黃英賢在訪問斐濟時，再次重申澳方對索羅門群島與中國協議的不安，並表示南太平洋地區的安全由這個地區來決定。

據中新社報導，王毅昨與吉里巴斯總統兼外交部長馬茂會面，商討漁業、教育與公衛議題。馬茂稱，吉中復交以來，兩國合作成果斐然，吉方堅定不移奉行一個中國原則，致力於將兩國關係提升至更高水平。

王毅強調，這個世界並不太平，疫情肆虐，戰亂頻仍，還有隨處可見的貧困落後。「但美國及其同夥卻執意把精力集中在處心積慮阻遏中國的發展上。其本質就是不願看到非西方力量在世界上取得成功，不願看到發展中國家加強團結合作」。

會談中，雙方同意深化共建「一帶一路」，與「吉里巴斯20年發展規畫」加強對接，拓展各領域合作。路透引述吉里巴斯官員透露，吉里巴斯的重點在於尋求與中國的貿易和觀光機會，對安全議題不太熱中。該名官員稱，在中吉計畫簽署的協議中，引發爭議的升級坎頓島（Canton Island）簡易機場沒有包括在內。

另據法新社報導，在索羅門群島上個月與中國簽署了一項全面安全協議，令澳洲政府感到不安之後，澳洲外長黃英賢周四首次正式訪問斐濟，試圖向南太平洋島國示好，並敦促南太平洋國家抵禦中國的企圖。

黃英賢在斐濟首都蘇瓦說，澳方已經公開表達了對中國與索羅門群島安全協議的擔憂，「像其他太平洋島國一樣，我們相信協議會對我們產生後果。而我們認為重要的是，該地區的安全由這個地區來決定」。

王毅 澳洲 一帶一路

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