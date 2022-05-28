美搶先中國固樁斐濟 白宮宣布斐濟加入IPEF

斐濟宣布加入IPEF，圖為今年2月美國國務卿布林肯（左一）與斐濟官員會面。 （路透）

美國搶在中國外長王毅訪問斐濟前成功固樁。26日白宮 宣布斐濟加入甫成立的「印太經濟架構」（IPEF），成為第14個創始成員國；白宮作出宣布之際，正值王毅對包括斐濟在內的太平洋島國展開全面性訪問，南太平洋地區已成中美競逐影響力的最新敏感前線。

白宮說，隨著斐濟的加入，現在IPEF的地理範圍已覆蓋整個太平洋地區，14個創始成員國包括東北亞、東南亞、南亞、大洋洲和太平洋的國家。白宮國安顧問蘇利文發表聲明說，IPEF「致力於建立一個自由、開放和繁榮的印太地區」，並稱斐濟對應對氣候變化提出了寶貴意見。另一名美國高級官員也說，斐濟的加入，使IPEF體現了這整個區域的多元性。

在白宮同日，斐濟也發表聲明說，總理巴依尼馬拉馬向美國國安委員會的印太協調事務官表示，他讚賞美國總統拜登 對於達成太平洋繁榮的承諾。這可謂拜登政府的一大勝利。

近來中美在太平洋的競爭日趨白熱化。今年稍早，中國和索羅門群島簽署一份安全協議，媒體報導，北京正與吉里巴斯磋商安全協議，且向十個太平洋島國提出一份更廣泛的安全與經濟協議，名為「中國-太平洋島國共同發展願景」。

另據香港南華早報報導，澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）表示，西方國家必須向太平洋國家提供更好、更有利於發展的建議，不要再發表公開聲明來譴責這些國家開始與中國簽署協議，「它們是主權國家，他們有權做自己想做的事情」。

據新加坡 聯合早報日前報導，新加坡總理李顯龍在接受日本經濟新聞採訪時表示，中國在全球經濟中占比已增加，與中國有更多貿易往來是正常的，不與中國發展貿易會付出很大代價。

李顯龍表示，中國一直參與亞太地區事務，提出一帶一路倡議和全球發展倡議，新加坡支持這些倡議，也希望中國加入「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）。