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官媒為連任鋪路 回顧習近平「下鄉」 最怕這一關

中國新聞組／北京28日電
習（路透）
習（路透）

中共二十大將於下半年召開，中共總書記、中國國家主席習近平積極為連任鋪路。官媒新華社自23日起推出50集介紹習近平「足跡」的短片，內容講述40年來「一路走來的習近平」。中共中央政治局昨天也舉行集會，審議「中國共產黨政治協商工作條例」，強調要加強「黨對政治協商工作的領導」、並做到「兩個維護」，會議強調要以「習思想」為工作指導，確保正確的政治方向。

美國之音報導，新華社「足跡」短片在網路上播放，預告宣稱，「帶您認識一路走來的習近平」。第一集主題是「過『五關』有多難」，介紹1969年15歲的習近平下鄉來到陝西省延川縣的梁家河，成為一名知青，度過了七年的歲月，闖過的「五關」 分別是跳蚤關、飲食關、生活關、勞動關和思想關。

根據影片，習近平在2004年回憶這段時光的自述：「我一去最受不了的就是跳蚤，我這個皮膚很過敏，一咬就是成片的紅包，最後紅包就變成水泡了」、「可能有幾個月不吃肉的經歷，酸菜成為我最好的美味佳餚」。

而習近平昨則主持中共中央政治局會議，強調政協工作要以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，貫徹落實習近平「關於加強和改進統一戰線工作的重要思想」。

美國之音引述觀察人士分析，除非習近平自己的健康出了問題，否則他在二十大連任幾無懸念。一些看似不利於他連任的因素，比如清零政策和美中衝突等，在中國民族主義的推波助瀾下，反而成為習近平連任的助力，地位更加鞏固。

習近平 中共 過敏

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