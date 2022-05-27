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中國擬推南太安全協議 美警告有黑箱 澳將採更多行動

中國新聞組／北京27日電

中國擬尋求與十個太平洋島國達成一項涵蓋警務、安全和資料通訊合作的區域性協議，美國25日警告南太平洋國家當心與中國達成的「黑箱」協議。

根據稍早一份外流的中國與索羅門群島安全協議草案，內容包括允許中國海軍部署至索羅門群島。索羅門距離澳洲不到2000公里，這份草案還禁止索羅門在未經中國許可情況下公開談論協議內容。

北京的最新提議，等於是將索羅門群島協議的關鍵內容擴大到其他九個太平洋國家。根據路透取得的文件，北京向十個太平洋島國發送一份公報草案和五年行動計畫，尋求達成一項涵蓋警務、安全、貿易、海事和資料通訊合作的區域性協議。

根據美聯社取得的協議草案，中國希望培訓太平洋警察，在「傳統和非傳統安全」方面展開合作，並擴大執法合作，還希望共同擬定一項海洋漁業計畫，包括在太平洋地區捕撈利潤豐厚的鮪魚、在網際網路營運方面加強合作、設立孔子學院。此外，中國也提到可能與太平洋國家建立自由貿易區。

中國欲與十島國簽區域協議計畫，引發澳洲和紐西蘭關切，尤其是北京與索羅門群島才剛達成秘密安全協議。

澳洲新總理亞伯尼希表示，澳洲「必須對此做出回應」。亞伯尼希說，他的新政府已承諾採取更多行動，在海事安全、氣候變遷、增加援助和允許太平洋島國公民移民到澳洲等方面向太平洋國家提供支持。

澳洲外交部長黃英賢26日赴斐濟會見其總理，這是她23日就任以來首次訪問太平洋島國。

美國國務院發言人普萊斯說：「我們擔心媒體披露的這些協議，可能會在倉促、不透明的過程中進行談判。」

雖說太平洋國家會做出自己的主權選擇，普萊斯表示，中國的模式「是在欠缺透明度或區域磋商下，提供隱蔽、模糊的交易」。

面對美澳的憂心，中共官媒「環球時報」發表社評，不要將「新冷戰」引入到南太、亞太，以及世界的任何地方。

社評稱，相比於中國堅持與太平洋島國相互尊重、平等互利、共同發展，那種頤指氣使的「宗主國」派頭越來越不得人心。美澳盡可以「做自己」，但時代已經變了。最後它們會意識到，誰才是太平洋地區真正不受歡迎的角色。

澳洲 北京 國務院

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