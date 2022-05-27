支持一中政策 不認同一中原則 中共官媒批布林肯玩「雙面話術」

圖為布林肯26日在喬治華盛頓大學發表演說。（Getty Images）

美國國務卿布林肯 26日重申美國一中政策 不變，表明美台將持續擴大合作，但美國不支持台獨。中共官媒批布林肯在玩雙面話術，美方在台海問題上玩「美國支持一中政策，但不認同中方一中原則」的文字遊戲。

布林肯在喬治華盛頓大學演說談到台灣時表示，美國仍致力於一個中國政策，該政策以台灣關係法 、美中三公報與六項保證為指引，美方反對任何一方片面改變現狀。

布林肯的發言引發中方不滿。中國駐美大使秦剛直接挑明，美國政府一面聲稱一個中國政策沒有改變，不支持「台獨」，不希望與中國發生衝突對抗，另一面卻把台當作「第一島鏈戰略支點」來遏制中國，不斷虛化掏空一個中國政策。美方把單方面炮製的所謂「與台灣關係法」、「對台六項保證」凌駕於中美雙邊共識即三個聯合公報之上，嚴重違反國際關係基本準則。

秦剛說，美方大肆提升美方官方關係，不斷派高官訪台，卻說是為促進非官方關係。美方說希望台海和平，卻售台大量先進武器，無疑是火上澆油。美方的錯誤做法嚴重助長「台獨」分裂勢力的囂張氣焰，正把台海變成危險的火藥桶。

鳳凰網報導，中國人民大學國際關係學院副教授刁大明認為，布林肯涉台言論具有「欺騙性」。他說，布林肯雖然在形式上再次重申了「一個中國」政策，但仍然強調了所謂「與台灣關係法」和所謂「六項保證」，而且公然指責中國大陸在處理內政事務中的正當行為，很難說他在台灣問題上的立場是具有建設性的。這種欺騙性的論調同樣會動搖中美關係的政治基礎。

專家認為，其實美國現在的對華政策已經十分明顯，就是要全面對華展開戰略競爭，其核心就是不斷打壓中國在地區、全球產業鏈、供應鏈中的作用和地位，拉著更多國家在經濟、信息領域與中國拉開聚集。

此外，中國宣布28日再於南海軍事訓練，連夜發布航行警告，由於布林肯剛發表演說，也被認為時機敏感，衝著美方來。