親俄談話過頭？王毅接班人樂玉成調離 無緣外長一職

香港媒體26日引述消息報導，曾被視為中國下一任外長熱門人選的外交部副部長樂玉成，將轉調國家廣播電視總局。（取材自中國外交部網站）

香港媒體引述消息報導，曾被視為中國下一任外長熱門人選的外交部副部長樂玉成，將轉調國家廣播電視總局。港媒認為，此次外調，意味樂玉成與外長位置無緣。

南華早報引述不具名消息人士，58歲的樂玉成將出任中國國家廣電總局局長，晉升為正部級官員。不過港媒報導，樂玉成是出任廣電總局副局長，仍為副部級。現任廣電總局局長聶辰席7月將滿65歲的退休年齡，而樂玉成未必是接替人選。

目前中國外交部網站上，仍可見樂玉成的個人介紹。

報導表示，樂玉成是中國外交部排名第一的副部長，分管日常外交業務工作，也是副外長中唯一的中共中央候補委員。現任中國外長王毅已在任近10年，超過68歲。樂玉成本被視為下任外長的大熱門。

南華早報則提到，北京 正鞏固和美國、西方國家輿論戰的陣地。南京師範大學俄羅斯 語文學系畢業的樂玉成，過去雖無傳媒或宣傳方面的經驗，但近年頻繁就中國的外交立場公開發言。

中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）2月在北京舉行峰會後，樂玉成會後向中國官媒介紹峰會時表示：「中俄關係上不封頂，沒有終點站，只有加油站。」

分析指出，自普亭下令入侵烏克蘭以來，中國不敢公開譴責俄羅斯，卻也擺明不想與其走太近，以免與全世界為敵。樂玉成當初說得這句話，被視為說得「太過」。而隨著俄羅斯日益被全世界孤立，中國外交部的親俄勢力，也將隨之失勢。

此外，他在5月6日的全球20國智庫線上對話的演說中，批評美國想藉俄烏戰爭「發戰爭財」，「靠犧牲烏克蘭控制歐洲，削弱俄羅斯，延續霸權強權」。