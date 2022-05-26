中國官媒：中俄這一飛 戳破美日假面具

中國轟6轟炸機與俄羅斯圖95轟炸機組成編隊巡航。（取材自日本防衛省統合幕僚監部）

中俄空軍在美國總統拜登 訪問日本 之際進行聯合空中戰略巡航，引來美日批評「挑釁」。中國官媒評論稱，這是中俄自2019年起就展開的每年「例行」巡航，美日卻急得跳腳，恰恰反映出它們的心虛，等於變相告訴人們，美日商討「印太」安全和經濟戰略目的，就是要圍堵中國，制裁俄羅斯 。這一飛，無異戳破了美日的假面具。

官媒人民日報旗下帳號「俠客島」分析指出，中俄空軍24日進行第四次聯合空中戰略巡航，飛越日本海、東海、西太平洋海域上空。與前三次相比，此次巡航時間更長、範圍也更大，不變的是，中俄聯合巡航均在公海上空進行；其次，這是例行巡航，不針對任何第三方。

文中說，中俄已經說得很清楚，仍有些國家急眼了，例如美國解讀這是中國沒有遠離俄羅斯，日本則認為中俄此舉具「挑釁性」。「這就有意思了。如果『四方安全對話』對中國沒想法，我們當然懶得搭理。如果日本覺得『四方安全對話』是本國主權範圍內的事，那符合國際法的『自由航行』當然更是主權範圍內的事，有啥理由視為『挑釁』？」

文中說，冷戰時美蘇都搞過「戰略巡航」，目的是向戰略對手展示自身行動能力。當年雙方戰略轟炸機飛得比現在頻繁多了。正是當時的「戰略平衡」，確保了美蘇即便劍拔弩張，也始終沒發展成熱戰。可見，戰略巡航是大國博弈的標配手段。美國空軍全球打擊司令部這幾年在亞太地區組織了多場大規模轟炸機演習，日本怎從沒表達過「關切」？

「戰略轟炸機總不能老擺家裡，該飛就得飛。」近幾年中俄軍事交流觀摩學習不少，戰略巡航這麼重要的一課，當然也不能缺。搞戰略巡航，目的也就在此。而且巡航空域位於公海上空，美國日本都能飛，在遵循國際法的前提下，中俄也可以飛。那些戴著有色眼鏡無端指責他人、搞小圈子挑動陣營對立的，才是在威脅和平、穩定、合作的海洋秩序。

直新聞評論員陳冰表示，美日韓之所以讀出這麼多的意味，恰恰反映出它們的心虛，或者變相地告訴人們，它們開會商討「印太」安全和經濟戰略的目的所在，就是要圍堵中國，制裁俄羅斯。這一飛，什麼都不用說，也衝破了美國的「印太戰略」，並且宣告美國圍堵中國、限制俄羅斯的策略注定失敗。