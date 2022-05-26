中俄空軍聯手 美日戰機巡航反制 解放軍將在台海空域實戰演練

一架俄國圖95轟炸機與中國轟六轟炸機24日飛越東海，同一天，四方安全對話峰會在東京登場。（路透）

美國總統拜登 日前表示，倘中共武力攻台，美國將會軍事介入，引起北京強烈不滿和抗議。解放軍東部戰區發言人施毅25日公布，近日東部戰區在台灣周邊海空域舉行多軍兵種聯合戰備和實戰化演練，並稱「這是對近期美台勾連的嚴正警告」。

美國國務卿布林肯 26日將在喬治華盛頓大學演說，將發表中國政策。國務院發言人普萊斯25日表示，未來十年將是美中競爭的決定性十年，布林肯將說明拜登政府的做法。

普萊斯表示，美中作為可能形塑國際格局的雙邊關係，未來十年，在方方面面的領域，都可能是美中競爭的決定性十年，美國與盟友夥伴聚焦在俄羅斯侵略烏克蘭議題時，美國也持續關注中國帶來的長期挑戰，布林肯會透過演講說明要如何達到這項目標。

據本報系聯合報報導，就在拜登訪問日本 之際，中俄兩國空軍24日在日本海、東海、西太平洋海域上空進行聯合空中戰略巡航。中國國防部25日稱，這是中俄空軍聯合實施的第四次戰略巡航，目的是檢驗提升兩軍協作水平，推進戰略互信與合作。「此次行動不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關」。

儘管中國國防部說「與當前國際和地區局勢無關」，美日不這樣看。日本防衛省人士透露，航空自衛隊與駐日美軍戰機25日下午在日本海上空編隊飛行。因中國和俄羅斯轟炸機前一天在日本周邊空域編隊飛行，加上北韓25日上午試射彈道飛彈，日美戰機編隊飛行可能是反制作為。

日本廣播協會（NHK）報導，航空自衛隊的北海道千歲基地四架F15戰機，以及美軍位於青森縣的三澤基地多架F16戰機，25日下午在日本海上空編隊飛行。下午約3時40分時，八架F16陸續自基地起飛。富士新聞網報導，日美透過聯合訓練展現兩國團結，意圖牽制北韓及中俄進一步的挑釁行為。

據「中國軍網」消息，中國國防部發言人譚克非25日晚表態稱，「一段時間以來，美方變本加厲打『台灣牌』，企圖『以台制華』，勢必將局勢引向危險境地」。

譚克非稱，「台灣是中國的一部分，台灣問題不容任何外來干涉」。解放軍東部戰區在台灣周邊海空域進行實戰化演練，就是針對「美台勾連」、根據維護國家主權和領土完整需要採取的必要行動。

中國外交部發言人汪文斌25日被問及解放軍台海演習是否與拜登言論有關，他未正面回答，但強調，「美方虛化掏空一中原則，明裡暗裡慫恿支持台獨分裂活動，不僅會給中美關係造成難以挽回的後果，也將使美國承擔難以承受的代價」。

此外，據外交部官網訊息，中國外交部亞洲司司長劉勁松24日晚間緊急約見志水史雄，「就日方在日美領袖峰會、日美聯合聲明及美日印澳『四方安全對話』峰會涉華消極、錯誤言行提出嚴正交涉，表達強烈不滿和嚴重關切」。