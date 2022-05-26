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德副總理：與中打交道 將更重視人權

中國新聞組／北京26日電
德國副總理兼經濟和氣候保護部長哈貝克表示，德國正在改變和中國打交道的方式，將更重視所謂「人權」。（歐新社）
德國副總理兼經濟和氣候保護部長哈貝克表示，德國正在改變和中國打交道的方式，將更重視所謂「人權」。（歐新社）

德國副總理兼經濟和氣候保護部長哈貝克24日聲稱，德國正在改變和中國打交道的方式，將更重視所謂「人權」。而對於德國正制訂新的「對華戰略」，中國外長王毅稱希望能「帶來正面預期」。

路透報導，哈貝克說，雖然中國長期以來是德國主要的貿易夥伴，但在一些領域，包括在「尊重人權」方面，存在讓德國關切的問題。

哈貝克聲稱，德國正在推進多元化發展，以減少對中國的依賴，並將仔細審查希望在華投資的德國企業的申請，以剔除供應鏈中的「侵犯人權和強迫勞動」。他還稱，在歐盟層面，政府也要更密切地關注有意進入歐盟市場的「中國競爭對手」獲得補貼的情況。

在哈貝克之前，德國外長貝爾伯克24日早些時候聲稱「德國致力於在全球範圍內保護人權」，並再次炒作新疆議題。

在路透看來，哈貝克以及貝爾伯克這兩名綠黨籍政客的言論，反映出比上屆德國政府「更強硬」的對華立場。

另據中國外交部官網消息，王毅是「應約」與貝爾伯克會晤，王毅指出，2022年是雙方建交50周年，「具有承先啟後的重要意義」，他稱50年來雙方「走過了一條不平凡道路，兩國秉持求同存異、互利共贏理念，各領域合作不斷深化，雙方建立了全方位戰略夥伴關係，成為當今世界的重要穩定因素」。

貝爾伯克則表示，「德方正在制訂新的對華戰略，期待以建交50周年為契機，推動兩國關係進一步發展」。對此王毅指出雙方發展階段不同、經濟高度互補，合作始終是雙邊交往基調，競爭也應良性有序，帶動各自加快發展，「希望德方新的對華戰略保持積極務實、帶來正面預期」。

德國 王毅 歐盟

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