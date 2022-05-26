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習近平：人權沒理想國 中國不需別國當頤指氣使的教師爺

中國新聞組／北京26日電
中國國家主席習近平25日在北京以視頻方式會見聯合國人權事務高級專員巴切萊特。（新華社）
中國國家主席習近平25日在北京以視頻方式會見聯合國人權事務高級專員巴切萊特。（新華社）

正在中國訪問的聯合國人權高級專員巴切萊特昨以視訊形式與中國國家主席習近平會面。習近平表示，在人權問題上不存在十全十美的「理想國」，中國不需別國當頤指氣使的「教師爺」，更不接受以人權為藉口干涉別國內政。新疆自治區則嘲諷「 西方想看種族滅絕，到美國吧」。部分國外專家認為，聯合國此次訪問「表演成分居多」。

巴切萊特23日起訪問中國6天，包括訪問廣東廣州、新疆喀什和烏魯木齊。巴切萊特訪華之際，德國明鏡周刊、英國廣播公司等多家媒體同步曝光「新疆警察文件」，揭露維吾爾人被迫害慘況，引起西方國家擔憂中共將把巴切萊特的到訪當做其「洗白」的公關工具。中國則堅決否認這些指控。

巴切萊特昨天和習近平以視訊方式會面。新華社報導，習近平在會面時表示，中國成功走出了一條順應時代潮流、適合本國國情的人權發展道路。中國人民的人權得到前所未有的保障。當前最重要的是做好四件事。

一是堅持以人民為中心，要讓人民真正當家作主，成為人權事業發展的主要參與者、促進者、受益者。二是尊重各國人權發展道路，脫離實際、全盤照搬別國制度模式，不僅會水土不服，而且會帶來災難性後果。三是統籌兼顧各類人權。四是加強全球人權治理，「在人權問題上不存在十全十美的『理想國』，不需要對別國頤指氣使的『教師爺』，更不能把人權問題政治化、工具化，搞雙重標準，以人權為藉口干涉別國內政。」

報導並引述巴切萊特表示，這是17年來聯合國人權高專首次訪華，她十分重視和珍惜這次訪問，將同中國政府和社會各界人士廣泛接觸、直接溝通，相信這次訪問將有助於她更好了解中國。

對於西方關注的「再教育營」等，新疆自治區新聞發言人徐貴相昨天在新聞發布會強調，新疆開展的反恐、去極端化鬥爭，是「行得正、做得端的正義之舉」。一些媒體大肆歪曲抹黑，發表不實報導，喪失了媒體從業人員應有的職業操守，淪為美國等反華勢力的「政治工具」，「我們對此表示不齒」。那些批評人士如果想看「集中營」、「種族滅絕」、「強迫勞動」、「鎮壓少數民族』等，「還是請他們到美國去看吧，新疆沒有。」

德國之聲引述美國羅斯-豪曼理工學院新疆問題專家葛羅斯認為，「聯合國的訪問表演成分居多」。這次訪問本應發生在2016、2017、2018或2019年。

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