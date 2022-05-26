習近平：人權沒理想國 中國不需別國當頤指氣使的教師爺

中國國家主席習近平25日在北京以視頻方式會見聯合國人權事務高級專員巴切萊特。（新華社）

正在中國訪問的聯合國 人權高級專員巴切萊特昨以視訊形式與中國國家主席習近平 會面。習近平表示，在人權問題上不存在十全十美的「理想國」，中國不需別國當頤指氣使的「教師爺」，更不接受以人權為藉口干涉別國內政。新疆 自治區則嘲諷「 西方想看種族滅絕，到美國吧」。部分國外專家認為，聯合國此次訪問「表演成分居多」。

巴切萊特23日起訪問中國6天，包括訪問廣東廣州、新疆喀什和烏魯木齊。巴切萊特訪華之際，德國明鏡周刊、英國廣播公司等多家媒體同步曝光「新疆警察文件」，揭露維吾爾人被迫害慘況，引起西方國家擔憂中共將把巴切萊特的到訪當做其「洗白」的公關工具。中國則堅決否認這些指控。

巴切萊特昨天和習近平以視訊方式會面。新華社報導，習近平在會面時表示，中國成功走出了一條順應時代潮流、適合本國國情的人權發展道路。中國人民的人權得到前所未有的保障。當前最重要的是做好四件事。

一是堅持以人民為中心，要讓人民真正當家作主，成為人權事業發展的主要參與者、促進者、受益者。二是尊重各國人權發展道路，脫離實際、全盤照搬別國制度模式，不僅會水土不服，而且會帶來災難性後果。三是統籌兼顧各類人權。四是加強全球人權治理，「在人權問題上不存在十全十美的『理想國』，不需要對別國頤指氣使的『教師爺』，更不能把人權問題政治化、工具化，搞雙重標準，以人權為藉口干涉別國內政。」

報導並引述巴切萊特表示，這是17年來聯合國人權高專首次訪華，她十分重視和珍惜這次訪問，將同中國政府和社會各界人士廣泛接觸、直接溝通，相信這次訪問將有助於她更好了解中國。

對於西方關注的「再教育營」等，新疆自治區新聞發言人徐貴相昨天在新聞發布會強調，新疆開展的反恐、去極端化鬥爭，是「行得正、做得端的正義之舉」。一些媒體大肆歪曲抹黑，發表不實報導，喪失了媒體從業人員應有的職業操守，淪為美國等反華勢力的「政治工具」，「我們對此表示不齒」。那些批評人士如果想看「集中營」、「種族滅絕」、「強迫勞動」、「鎮壓少數民族』等，「還是請他們到美國去看吧，新疆沒有。」

德國之聲引述美國羅斯-豪曼理工學院新疆問題專家葛羅斯認為，「聯合國的訪問表演成分居多」。這次訪問本應發生在2016、2017、2018或2019年。