中國迫害維族新證據? 14國際媒體曝文件 北京斥謠言

各國媒體同步揭露新疆大規模迫害維吾爾人的新證據「新疆警察文件」，其中有獄警手持棍棒壓制犯人的照片。(英國每日郵報報導截圖)

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）23日在廣州會晤中國外交部長王毅 ，並獲贈中國國家主席習近平人權著作。就在此時，14家國際媒體同步揭露新疆 大規模迫害維吾爾人的新證據，2900名被囚禁者照片曝光成了中國鎮壓維族人最有力的證據，藉此施壓巴切萊特調查。德國 外長貝爾伯克呼籲中國澄清指控，中國外交部反批媒體散播謠言。

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德國明鏡周刊、英國廣播公司等14家媒體24日同步曝光「新疆警察文件」（Xinjiang Police Files），揭露維吾爾人被迫害的慘況，其中有獄中警察手持棍棒羈押犯人的照片、清真寺的監視器畫面、以及2900名被囚禁者的照片，可說是到目前為止中國鎮壓維族人最有力的證據。

一名駭客顯然成功入侵中國警察的電腦系統，竊取這批內部照片和文件，他先轉交給現居美國、以研究中國少數民族著名的德國學者鄭國恩（Adrian Zenz），這些媒體再透過衛星影像比對和拜訪被囚者家屬等方式，確認照片和文件的真實性。

維權人士表示，中國當局在新疆的拘留中心和監獄網路中，拘留了超過100萬維吾爾族人和其他以穆斯林為主的少數民族，北京宣稱這些地方是職訓中心。

但這批警方照片和內部文件進一步證明當地的大規模拘留行徑絕非志願參與。外流文件也顯示，中國國家主席習近平等北京高官曾要求強力鎮壓。

各國媒體同步揭露新疆大規模迫害維吾爾人的新證據「新疆警察文件」。(英國每日郵報報導截圖)

這批檔案包括前中共新疆維吾爾自治區委員會書記陳全國2017年一次內部講話。據悉他當時下令守衛開槍射殺試圖逃跑的所有人，並要求新疆官員嚴加控制宗教信仰者。

2800多張新疆被拘留者的照片中不乏未成年人，其中17歲的阿柏勒赫特（Zeytunigul Ablehet）拘留原因為聆聽非法演講，16歲的卡西姆（Bilal Qasim）據悉則是因為跟其他被拘留者的關係而遭判刑。

英國外相特拉斯（Liz Truss）形容最新外流文件的細節「令人震驚」，呼籲中國給予巴切萊特「完整、不受限制的管道進入新疆，好讓她徹底評估現場實情」。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）24日與中國外長王毅視訊通話，呼籲中方澄清新疆人權的真相。中國外交部反批這批外流文件是抹黑新疆的反中勢力拼湊出的材料，外交部發言人汪文斌並指控媒體散播謊話、謠言。

報導指出，巴切萊特23日抵中後，前往新疆「討論敏感、重要的人權問題」。此次是中國時隔17年再次接待人權高專訪華，對雙方都具有標誌性意義。巴切萊特23日在廣州會見外長王毅，王毅並向巴切萊特贈送英譯版「習近平關於尊重和保障人權論述摘編」一書。