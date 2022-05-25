拜登挺台…中奉勸美方聽一首老歌 「豺狼來了 獵槍迎接」

圖為歌曲「我的祖國」MV擷圖。(翻攝自YouTube)

美國總統拜登 23日說，若中國大陸犯台將軍事介入，24日又表示「戰略模糊」政策沒有改變。中國外交部發言人汪文斌24日批評美方費盡心機在「一個中國」原則上玩弄文字遊戲，並且引用中國老歌「我的祖國」的一段歌詞「奉勸」美方：「朋友來了有好酒，若是那豺狼來了，迎接它的有獵槍。」

來源：YouTube

環球網報導，汪文斌24日在中國外交部記者會上答覆日本 共同社記者相關的提問時表示，「美方費盡心機在一個中國原則問題上玩弄文字遊戲，」汪文斌對此表示，但我想提醒美方的是，世界上沒有任何力量，包括美國在內，能夠阻擋中國人民實現國家完全統一的步伐；世界上也沒有任何力量，包括美國在內，能夠挽救「台獨」勢力失敗的命運。美國違背在「台灣問題」上所作的承諾，虛化、掏空「一個中國」原則，明裡暗裡慫恿支持「台獨」的分裂活動。如果在錯誤的道路上走下去，不僅將給中美關係造成難以挽回的後果，最終也將使美國付出難以承受的代價。

據報導，汪文斌說：「我們正告美方：世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人 民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。這是國際社會的共識，也是美方作出的承諾。一個中國原則不可撼動，中國主權和領土完整不容侵犯，不得搞『兩個中國』和『一中一台』的紅線不容踐踏。」

汪文斌表示，中方有充分的信心，充分的能力，充分的準備，堅決遏制「台獨」分裂活動，堅決挫敗一切外部干涉，堅決維護國家主權和領土完整。

「我們奉勸美方，聽一聽中國一首膾炙人口的老歌，歌中唱到：朋友來了有好酒，若是那豺狼來了，迎接它的有獵槍。」汪文斌說。